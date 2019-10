Messico, catturato il figlio di El Chapo.Battaglia in strada contro la polizia

Messico: voci cattura figlio El Chapo scatenano battaglia in città

Polizia e uomini armati pesantemente armati a bordo di fuoristrada si sono affrontati a colpi d'arma da fuoco in una vera e propria battaglia tra le strade di Culiacan, la più grande città di Sinaloa, lo Stato messicano di 'El Chapo". Gli scontri sono cominciati dopo che si erano diffuse voci sull'arresto di un figlio del re dei narcotrafficanti, in carcere negli Usa. Gli uomini armati apparterrebbero al cartello della droga di Sinaloa. Il governo dello stato ha chiesto alla popolazione di "mantenere la calma e di restare in casa".

Fonti citate dalle emittenti locali hanno riferito della cattura di Ovidio Guzmán López, uno dei figli del Chapo Guzmán. Blocchi e sparatorie sono segnalati in particolare intorno alla sede della Procura, dove sarebbe detenuto il figlio del Chapo e fonti citate dalla stampa locale sostengono che i criminali stanno cercando di rapire i parenti dei militari e delle autorità. Ovidio, 28 anni e soprannominato il "topo", è accusato di traffico di droga. El Chapo ha avuto dieci figli da tre diverse mogli.