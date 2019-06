Moldavia, Putin prende posizione e sostiene i filorussi di Dodon

Moldavia: Putin, in crisi politica sosteniamo Dodon e suoi partner

La Russia sosterra' il presidente moldavo, Igor Dodon, e i suoi partner filo-occidentali della coalizione venutasi a formare in Parlamento, "per sbarazzarsi, una volta per tutte, delle persone che hanno usurpato, fino a poco tempo fa, il potere in Moldavia". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, commentando in un'intervista al canale Mir l'attuale crisi istituzionale nella ex repubblica sovietica. La Moldavia e' nel caos politico da febbraio, quando dalle elezioni generali non e' uscita una chiara maggioranza.

Nel fine settimana, il Parlamento ha approvato una nuova e inedita coalizione di governo, formata da forze pro-Russia (i socialisti di Dodon) e filo-europee, unitesi per estromettere il Partito democratico Moldavo (Pdm, seconda forza in Parlamento) dell'oligarca Vlad Plahotniuc, accusato di corruzione e di controllare i settori chiave del Paese. La Corte costituzionale, considerata vicina a Plahotniuc, ha poi sospeso il presidente Dodon e ha invalidato l'accordo di coalizione, perche' raggiunto fuori tempo massimo e nominato l'ex premier Pavel Filip (del Pdm) come presidente ad interim. Appena entrato in carica, Filip ha firmato il decreto che ordina lo scioglimento del Parlamento e ha convocato elezioni anticipate per settembre. Ma martedi' Dodon ha cancellato l'ordine di scioglimento del Parlamento, spiegando di considerare la decisione della Corte costituzionale come "illegittima e arbitraria, una minaccia alla sicurezza della Moldavia".