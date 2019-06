Moldova, presidente ad interim annuncia elezioni anticipate

Moldova, presidente ad interim convoca elezioni anticipate

Il presidente ad interim della Moldova ha annunciato elezioni anticipate per il 6 settembre, in un momento di escalation della crisi politica. Pavel Filip ha anche sciolto il parlamento, che però ha dichiarato la mossa del presidente, nominato oggi dalla Corte costituzionale al posto del presidente Igor Dodon, illegale. L'escalation della crisi viene dopo che, a febbraio, le elezioni politiche non hanno fatto emergere un chiaro vincitore tra i partiti pro-Ue e quelli filorussi.