La Mozzarella DOP vola al Foodex di Tokyo con i grandi formaggi italiani: prima sfida dopo l'accordo Ue-Giappone

I formaggi Dop italiani si presentano uniti al Foodex di Tokyo, il primo grande evento dopo l’entrata in vigore, lo scorso 1 febbraio, dell’accordo di partenariato economico (Ape) Ue-Giappone. I Consorzi di Tutela Asiago Dop, Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop e Pecorino Toscano Dopvoleranno nella capitale nipponica dal 5 all’8 marzo per partecipare alla più importante manifestazione fieristica per il settore agroalimentare in Giappone, appuntamento di richiamo commerciale per tutta l’Area Asia Pacifico, con oltre 70.000 visitatori professionali e 3.400 espositori registrati nella scorsa edizione.

I Consorzi saranno nel Padiglione Italia curato dall’Agenzia Ice, nell’ambito dellacollettiva promossa dall’Afidop (l’Associazione dei Formaggi italiani Dop e Igp)all’interno della Hall 3 stand 64 (Pecorino Toscano), 65 (Gorgonzola), 66 (Asiago) e 67 (Mozzarella di Bufala Campana).

Il Foodex si annuncia come un primo banco di prova, almeno sul fronte dell’accoglienza internazionale, in seguito all’intesa Ue-Giappone, che riconosce e tutela sul mercato giapponese oltre 200 prodotti agricoli europei aventi una specifica origine geografica. Tra questi anche i quattro formaggi Dop che hanno deciso di unire le forze per presentare le eccellenze del Made in Italy in un paese che, nei primi undici mesi del 2018, ha visto crescere l’import di formaggi del 7,1% in quantità e del 14,4% in valore.

Nei giorni della rassegna è in programma un ricco calendario di seminari e degustazioni per far comprendere l’unicità di queste quattro grandi realtà casearie italiane. Inoltre nel Centro Servizi dell’Ice in fiera sarà allestita una “Cucina Aperta” in cui saranno organizzati show cooking tematici per presentare i prodotti italiani.

“I nostri grandi formaggi hanno trovato nuove tutele e l’accordo apre nuove prospettive di sviluppo per tutti nel Paese asiatico”, commenta il presidente di Afidop, Domenico Raimondo, che è anche alla guida del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala campana DOP. “Per quanto riguarda le esportazioni di formaggi – spiega – vengono soppressi i dazi elevati su molti formaggi a pasta dura ed è stabilito un contingente per i formaggi freschi, con una progressiva liberalizzazione fino ad arrivare a dazi zero in 16 anni. Anche in questa ottica, l’alleanza proposta per il Foodex è un segnale importante della capacità italiana di fare sistema”.

“In questi ultimi sette anni – afferma Fiorenzo Rigoni, presidente Consorzio Tutela Formaggio Asiago – a seguito di un’intensa azione di tutela della proprietà intellettuale, di difesa legale e promozione svolta dal Consorzio, le vendite di Asiago Dop in Giappone sono notevolmente aumentate tanto da segnare, nel solo periodo ottobre 2017/ottobre 2018, un +45,4% a volume e +20% a valore. Il consumatore nipponico dimostra di apprezzare e ricercare la proposta di valore e lo stile di vita italiano che Asiago Dop esprime. Proprio su questo si baserà la presenza del Consorzio a Foodexpo, prima fiera dopo il riconoscimento e la piena tutela come indicazione geografica della specialità veneto-trentina”.

“Il Giappone è l’undicesimo Paese per volume d’importazione del formaggio Gorgonzola Dop – spiega il presidente del Consorzio di tutela del Gorgonzola Dop, Renato Invernizzi – Nel 2018 abbiamo esportato verso il Sol Levante 3800 quintali ca. di Gorgonzola Dop, 30% in più rispetto al 2017. Cinque anni fa il Consorzio Gorgonzola è stato anche tra i sostenitori dei mondiali di Kendo, disciplina diffusissima in Giappone, che si sono svolti proprio a Novara. L’accordo tra UE e Giappone può aprire nuove prospettive di sviluppo per tutti ed è quindi giusto presentarsi insieme agli altri Consorzi di tutela, sotto l’autorevole bandiera Afidop, ad un appuntamento così importante come Foodex”.

“La varietà dei nostri territori - sottolinea Carlo Santarelli, presidente del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP - e le eccellenze enogastronomiche che essi esprimono sono due ricchezze del Made in Italy. Presentarle e raccontarle uniti in contesti molto diversi dal nostro, come quello nipponico, è una scelta che va nella direzione giusta. Dobbiamo fare delle nostre differenze e peculiarità dei punti di forza e di distinzione. Per questo credo l’esperienza del Foodex di Tokyo possa essere un’occasione importante per rinnovare il sodalizio tra Asiago Dop, Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop e Pecorino Toscano Dop e rafforzare l’idea che insieme si è più forti ed efficaci nella promozione dei nostri prodotti di qualità”.