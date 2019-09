Nancy Pelosi: "Procedura di impeachment per Trump". Ma ai Dem mancano 57 voti

Impeachment Pelosi contro Trump, ai dem mancano 57 voti

Trentuno mesi dopo la prima richiesta dei democratici di incriminarlo, Donald Trump affrontera' l'esame dell'impeachment che potrebbe segnare il resto della sua presidenza. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, quando in Italia erano le 23 di martedi', ha annunciato l'avvio della richiesta formale alla Camera di mettere sotto inchiesta il presidente, nel corso di un discorso breve ma dai contenuti duri: "Posso dire con certezza che l'amministrazione Trump - ha esordito - erode la nostra sicurezza nazionale e dell'Intelligence". Riferendosi alle parole del presidente, che aveva ammesso di aver parlato con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, riguardo a una possibile inchiesta su Joe Biden e il figlio, Hunter, la leader dei democratici ha definito "disonorevole" il suo atteggiamento, un "tradimento del giuramento del suo ufficio, un tradimento della sicurezza nazionale". "Il presidente deve dare spiegazioni - ha aggiunto - nessuno e' al di sopra della legge".

Pochi minuti dopo il presidente ha commentato su Twitter: "Un giorno cosi' importante alle Nazioni Unite, fatto di lavoro e tanto successo, e i democratici di proposito l'hanno dovuto rovinare con questa spazzatura di caccia alle streghe. Brutta cosa per il nostro Paese". Trump ha continuato a twittare: "Non hanno mai visto la trascrizione della telefonata. Una totale caccia alle streghe". E, poco dopo: "Intimidazione presidenziale". Il botta a risposta a distanza chiude una giornata tesa cominciata con la telefonata di Pelosi al presidente, al quale aveva chiesto di rendere pubblico il dossier dell'Intelligence con la testimonianza dell'informatore, l'uomo che ha svelato il retroscena della telefonata del 25 luglio tra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo ucraino. Trump avrebbe chiesto "otto volte" di indagare Biden e il figlio in cambio dello sblocco dei fondi americani destinati all'Ucraina. Il testimone, attraverso i suoi legali, ha comunicato di "non vedere l'ora" di raccontare tutto davanti alla commissione Intelligence della Camera.