Nigeria, il presidente Buhari si insedia dopo la vittoria alle elezioni

NIGERIA: SI INSEDIA BUHARI PER IL SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE

Ha prestato giuramento per il suo secondo mandato da presidente in Nigeria. Muhammadu Buhari. Dopo una breve cerimonia trasmessa in diretta dalla televisione di stato, Buhari, ex generale dell'esercito, 76 anni, vestito con una tunica tradizionale di colore chiaro e copricapo ricamato, non ha pronunciato un discorso, contrariamente a quanto aveva fatto la prima volta, nel 2015. Buhari ha vinto le elezioni dello scorso 23 febbraio con il 56 per cento dei voti. Il suo primo mandato è stato dedicato alla lotta alla corruzione, soprattutto nel settore petrolifero, e a Boko Haram.

Per i prossimi anni, il presidente, che negli anni scorsi è stato costretto a trascorrere lunghi periodi all'estero per ragioni di salute, intende rilanciare l'economia, colpita dall'andamento del prezzo del greggio, e proseguire il contrasto a corruzione e operare per garantire la sicurezza, per fare fronte all'aumento dei rapimenti per riscatto in tutto il paese. I festeggiamenti per l'inizio del secondo mandato sono stati rimandati alla Giornata della democrazia, il 12 giugno, quando sono stati invitati ad Abuja diversi i leader regionali, dato che il paese, ha precisato oggi il ministero dell'informazione, non può permettersi l'organizzazione di due eventi importanti a sole due settimane di distanza.