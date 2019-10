Nobel per la Letteratura, polemica su Handke. E c'è chi chiede il ritiro

Nobel: Handke, ero incredulo, è stata scelta coraggiosa

“Ho ricevuto una telefonata a mezzogiorno. All’inizio non ho capito bene chi fosse, la voce mi sembrava quella di un avvocato dell’Aja con il quale devo organizzare una visita a un detenuto. Poi ho capito che stava invece parlando il segretario dell’Accademia svedese”. In un’intervista a la Repubblica racconta così Peter Handke il momento in cui gli è stato comunicato di essere stato insignito del Nobel per la letteratura assieme alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk. Handke aggiunge anche di aver provato una “sensazione di incredulità”, specie “dopo tutte le polemiche intorno al mio nome” che ci sono state vent’anni fa: “Non avrei mai pensato che mi avrebbero scelto. È stata una decisione coraggiosa” dichiara al quotidiano che lo intervista. E le polemiche sono quelle che risalgono a quando lo scrittore negò i crimini di Milosevic nel corso della guerra dei Balcani combattuta negli anni Novanta e si espresse in difesa della Serbia.

Oggi il neo premio Nobel rievoca così quei tempi: “Le mie non era posizioni politiche, sono uno scrittore non un giornalista. C’è stato molto rumore quando ho scritto in modo diverso sulla guerra civile in Jugoslavia, e posso capirlo”. E per quanto riguarda la sua decisione di assistere ai funerali del leader nazionalista serbo Slobodan Milosevic, ribatte: “È un crimine?”. “Non lo credo”. “Io parlo da scrittore". Poi Handke precisa che in quanto scrittore è “nato colpevole” ma oggi, aggiunge, “in questo momento non mi sento più in colpa”, anzi “mi sento libero” e “forse tra qualche ora tornerò nel mio mondo epico, è quello di Faulkner che mi ha dato le ali quando avevo sedici anni, di Omero, di Cervantes, i racconti soprattutto, o di scrittori austriaci come Adalbert Stifter, Heimito von Doderer, Ivo Andric”.

Al giornale che ricorda a Handke che qualche tempo fa lui stesso aveva chiesto di abolire la massima onorificenza per la Letteratura, descritta come una “falsa canonizzazione”, lo scrittore risponde semplicemente che “gli accademici si sono corretti” e “forse adesso continueranno sulla strada giusta”. Poi precisa: “Quando ho criticato il premio Nobel, non parlavo come autore ma come lettore. Ogni mattina passo ore a leggere versi di Pindaro e altri autori in greco antico. Mi fa bene alla testa e al cuore”.

Come festeggerà dice di non saperlo ancora. “Vorrei bere un buon vino, forse uno chardonnay, ma finora non ho mangiato niente. Non ho fame”. Per poi aggiungere che anche se “alla mia età i viaggi sono sempre faticosi, in questo caso mi sembra doveroso andare” a Stoccolma a ritirare il Nobel. Forse come semplice gesto di testimonianza, visto che “la letteratura sta perdendo senso nel mondo di oggi, ma non per me. Sono convinto che alla fine la letteratura vince sempre”.

Nobel: 'Madri Sebrenica' chiede venga ritirato premio a Handke

Ma le polemiche intorno al premio Nobel ad Handke si stanno ingrossando. La principale associazione di vittime del genocidio avvenuta nel 1995 nella città bosniaca di Srebrenica ha annunciato che chiederà il ritiro del premio Nobel per la letteratura da Peter Handke, accusandolo di difendere i responsabili di crimini di la guerra. Munira Subasic, presidente dell'associazione 'Madri di Srebrenica', ha dichiarato al portale bosniaco Klix che la petizione verrà inviata al Comitato del Nobel. "L'uomo che ha difeso i macellai dei Balcani non può ottenere quel premio", ha detto Subasic. "Siamo molto colpiti come vittime. Come può qualcuno che difende i criminali, coloro che hanno commesso il genocidio ottenere il premio Nobel?", ha aggiunto Subasic.

A Srebrenica le milizie serbo-bosniache massacrarono, nel 1995, 8.000 uomini musulmani nel 1995 durante la guerra in Bosnia, un atto classificato dall giustizia internazionale come genocidio. La posizione pro-serba di Handke ha riaperto vecchie ferite nei Balcani occidentali, un territorio ancora traumatizzato dalle conseguenze delle guerre di disintegrazione dell'ex Jugoslavia. Per alcuni, Handke ri è reso colpevole di apologia dei crimini commessi in nome del nazionalismo serbo, per altri è un intellettuale che ha osato combattere la demonizzazione dei serbi come causa di tutti i mali delle guerre nell'ex Jugoslavia.