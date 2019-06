Nomine europee, Macron scavalca la Merkel e vede Kramp-Karrenbauer

ELEZIONI EUROPEE: MACRON INCONTRA KRAMP-KARRENBAUER PER LE NOMINE

Il presidente francese Emmanuel Macron parlerà stasera al'Eliseo delle nomine dei vertici dell'Ue con la leader della Cdu tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer. Lo ha reso noto un portavoce della Cdu, senza dare ulteriori chiarimenti. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt", Kramp-Karrenbauer e Macron hanno "concordato" il loro colloquio con il cancelliere tedesco Angela Merkelm anche se c'è la netta sensazione che il presidente francese stia cercando di bypassare la cancelliera o quantomeno di mandare segnali incrociatie mostrare i muscoli nell'ambito delle trattative sulle poltrone Ue.

IL CAOS IN GERMANIA UN VANTAGGIO PER MACRON SULLE NOMINE EUROPEE

L'annuncio riferisce che si parlerà di questioni europee, ma si ritiene che si tratterà delle nomine dell'Ue. I conservatori tedeschi spingono per la scelta del loro spitzenkandidat Manfred Weber alla testa della Commissione Ue, ma Macron è contrario a questa ipotesi. Kramp-Karrenbauer è diventata a dicembre leader della Cdu, succedendo alla cancelliera Angela Merkel che lascerà la politica alla fine del suo mandato. Una situazione che, sommata ai traballamenti della Grosse Koalition in seguito all'esito del voto europeo, può portare qualche vantaggio a Macron in fase di trattativa, con il presidente francese che sta cercando di imporre le sue carte per la presidenza della Commissione del post Juncker e allo stesso tempo evitare l'approdo del tedesco Weidmann alla Bce per il dopo Draghi.