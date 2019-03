Ocalan, la verità di D'Alema dopo 20 anni. "Venduto da un 007 della Grecia"

Turchia: D'Alema, Ocalan venduto da 007 greco ad altri servizi

"Abdullah Ocalan fu venduto da un ufficiale dei servizi segreti greci all'intelligence di un altro Paese" che ne permise la cattura da parte della Turchia: a rivelarlo e' Massimo D'Alema, presidente del Consiglio all'epoca dell'arrivo in Italia del leader del Pkk, nel novembre 1998. D'Alema ha ricostruito la vicenda in un'intervista a "Il caffe' di Raiuno", fino al blitz a Nairobi del 15 febbraio 1999, quando Ocalan fu catturato dei servizi di Ankara durante un trasferimento dalla rappresentanza diplomatica greca in Kenya all'aeroporto di Nairobi.

"La condotta italiana fu lineare e dignitosa", ha affermato l'ex premier, ricordando la difficile gestione del caso, con la Germania di Gerhard Schroeder che, per timore delle reazioni della minoranza turca, non notifico' all'Italia il mandato di cattura internazionale che aveva emesso, e le pressioni di Turchia e Stati Uniti perche' l'Italia lo consegnasse ad Ankara. La decisione di negare l'asilo politico a Ocalan a causa delle azioni sanguinose di cui era accusato, ha sottolineato D'Alema, fu presa da un organo indipendente e non dal governo italiano. D'Alema ha confermato che l'Italia, dopo 65 giorni di permanenza di Ocalan sul suo territorio, garanti' una cornice di sicurezza per "farlo riaccompagnare nello stesso Paese da cui era venuto" (la Russia, ndr) e poi furono i servizi segreti greci prenderlo in carico. Finora si sapeva che, una volta ripartito dall'Italia, Ocalan era stato in Russia, trasferito con un aereo degli 007 di Atene in Grecia (dove pero' non erano disposti a concedergli asilo politico), poi in Olanda e infine in Kenya, da dove il guerrigliero curdo sperava di poter proseguire verso il Sudafrica, sempre con l'aiuto dei servizi ellenici. Ora D'Alema ha rivelato che fu un ufficiale greco a venderlo ai servizi di un altro Paese ("non della Turchia", ha precisato). L'ex premier non ha citato questo Paese, anche se all'epoca si era parlato di un possibile ruolo di Israele e soprattutto degli Stati Uniti, che a Nairobi avevano la centrale della Cia in Africa. Il caso creo' un terremoto politico in Grecia perche' ufficialmente il governo non aveva autorizzato la protezione di Ocalan. Il leader del Pkk nell'aprile 1999 fu condannato a morte da un tribunale turco, pena poi commutata nell'ergastolo nel 2022.