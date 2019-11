Pacifico, Cina contro gli Usa per le navi militari nelle acque contese

Cina: Pechino contro gli Usa per le navi militari in acque contese

Pechino accusa gli Stati Uniti di aver messo in atto una vera e propria "provocazione" dopo il passaggio di due navi da guerra nei pressi dell'arcipelago del Mar della Cina. Gli Stati Uniti conducono regolarmente "libere operazioni di navigazione" nelle acque contese da Pechino e da Taiwan, Filippine, Brunei, Malesia e Vietnam. La Marina degli Stati Uniti ha detto che la nave da combattimento USS Gabrielle Giffords ha navigato vicino al Mischief Reef nelle Isole Spratly mercoledì, e il cacciatorpediniere USS Wayne E. Meyer ha passato le Isole Paracel giovedì.

"L'USS Wayne E. Meyer (DDG 108) ha contestato le restrizioni al passaggio innocente imposte da Cina, Taiwan e Vietnam e ha anche contestato la pretesa della Cina di avere linee di base diritte che racchiudono le Isole Paracel", ha detto il comandante Reann Mommsen, portavoce della 7a flotta Usa con sede in Giappone. La Cina ha inviato navi militari per identificare e monitorare le navi degli Stati Uniti e li ha avvertiti di andarsene, ha detto venerdì in un comunicato del People's Liberation Army Southern Theatre Command. "Recentemente, gli Stati Uniti hanno usato il pretesto della 'libertà di navigazione' per inviare frequentemente navi da guerra nella zona del Mar Cinese Meridionale per causare problemi", ha detto la dichiarazione. "Esortiamo gli Stati Uniti a porre fine a questo tipo di comportamento provocatorio e rischioso, per prevenire incidenti imprevisti".