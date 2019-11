Papa Francesco in Thailandia e Giappone, accolto dalla cugina a Bangkok

Papa: arrivato a Bangkok, accolto dalla cugina

Papa Francesco è arrivato in Thailandia. L’aereo papale è atterrato all’aeroporto di Bangkok, dove il Pontefice è stato accolto dalla cugina, suor Ana Rosa Sivori, salesiana argentina ma da oltre cinquant'anni missionaria in Thailandia, dal Nunzio apostolico, monsignor Paul Tschang In-nam e dal capo del Protocollo. Un membro del Consiglio della Corona gli offre dei fiori “garland”. Poi il Papa saluta 6 autorità thailandesi e il loro seguito, i vescovi e 11 bambini in abito tradizionale. Dopo la Guardia d’Onore, il Pontefice, in auto chiusa, si trasferisce alla Nunziatura apostolica.

Nella giornata di oggi, è prevista, sempre nella Nunziatura, solo la celebrazione di una messa in privato, alle 18:30 (12:30 in Italia). Domani, la cerimonia di benvenuto presso la Governmental House, dove Papa Francesco incontrerà il primo ministro della Thailandia, il generale Prayuth Chan-ocha, e successivamente le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico. Sempre domani, Il Pontefice visiterà il Patriarca supremo dei buddisti, Somdej Phra Maha Muneewong nel Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple; incontrerà il personale medico del Saint Louis Hospital, dove si svolgerà anche una visita privata ai malati e alle persone disabili; incontrerà in visita privata il re Maha Vajiralongkorn “Rama X” nell’Amphorn Royal Palace. Infine nello stadio Rajamangala (capienza 65 mila persone) celebrerà la Santa messa alle 18 (ore 12 in Italia).