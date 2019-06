Parlamento Ue, Vox dice no a Salvini. La destra spagnola con i Conservatori

I tre deputati di Vox al Parlamento europeo non si uniranno in un unico gruppo con i parlamentari della Lega guidata da Matteo Salvini e quelli del partito di Marine Le Pen. A quanto riferisce El Pais, il vicesegretario responsabile degli Affari esteri del partito dell'ultradestra spagnola, Ivan Espinosa de los Monteros, ha affermato che e' "improbabile" che i deputati di Vox si uniscano in uno stesso gruppo con il ministro degli Interni italiano a Strasburgo. Ma in privato, scrive il giornale spagnolo, l'affermazione di Monteros sarebbe stata ancora piu' netta: "Ci sono molte cose che ci separano". A quanto si apprende, la formazione spagnola, fortemente euroscettica, sarebbe intenzionata a rivolgesi al gruppo dei Conservatori e riformisti europei. Nei giorni scorsi l'Alleanza sovranista lanciata da Salvini ha dovuto gia' incassare il no del premier ungherese Viktor Orban, che preferisce rimanere nel Ppe, e quello del leader del Brexit Party, Nigel Farage, che rimane nell'Efdd (Europa della liberta' e della democrazia diretta), dove tra gli altri figurano anche i Cinquestelle.