Pechino: via dall'aeroporto di Tolosa. Dietrofront di Macron sulla vendita

Parigi alza il muro agli investimenti francesi quando questi stanno per diventare azionisti di controllo e gli investitori di Pechino scappano a gambe elevate dall'aeroporto di Tolosa. Il consorzio Casil Europe ha incaricato infatti la banca d'affari transalpina Lazard di vendere la propria quota del 49,99% del capitale dell'aeroporto di Tolosa, acquisito nel 2015.

Secondo quanto riferito da una fonte vicina all'operazione, la decisione degli investitori cinesi sarebbe maturata dopo il dietrofront dell'azionista pubblico, lo Stato francese, di vendere un altro 10% del capitale. Impegno che Parigi si era presa con un'opzione di vendita in favore del consorzio formato dal produttore di infrastrutture cinesi Shandong Hi-Speed ​​Group e il fondo Friedmann Pacific Asset Management di Hong Kong.



Nell'aprile del 2015 Casil Europe aveva sborsato 308 milioni di euro consentendo allo Stato di far cassa. Ora i cinesi, secondo i rumors, chiedono al mercato una cifra vicina ai 500 milioni di euro, valore che consentirebbe agli investitori di Pechino di realizzare una plusvalenza di quasi 200 milioni di euro. Oltre ai quasi 50 milioni di dividendi incassati come azionisti, tra cui 13,8 milioni nel 2018.

La notizia arriva mentre fra Francia e Cina sono scoppiate le tensioni diplomatiche per il caso Huawei, dopo che l'alleato Donald Trump che sta chiudendo le frontiere ai colossi hi-tech di Pechino, ha chiesto ai Paesi amici di "boicottare Huawei" per bloccare la crescita del colosso cinese nel business delle telecomunicazioni. Avanzata che secondo Washington potrebbe minacciare la sicurezza nazionale.

Secondo il quotidiano francese "Les Echos", la Francia starebbe valutando la possibilità di approvare un emendamento da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi (Anssi) per bloccare l'espansione di Huawei Oltralpe.