Pompeo chiede garanzie su 5G e Nato. Ora va in Vaticano e incontra Di Maio

Pompeo oggi in Vaticano,poi da Di Maio. Vedrà Colosseo e Museo Borghese

Anche una visita al Colosseo, alla Galleria Borghese e alla Cappella Sistina figurano nella fitta agenda odierna del segretario di Stato americano in missione in Italia. Dopo aver incontrato ieri il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, questa mattina alle 9.00 il capo della diplomazia Usa vedra' il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il ministro degli Esteri della Santa Sede, l'arcivescovo Paul Gallagher. Alle 10.00 Pompeo terra' il discorso sulla "Dignita' umana e la fede nelle societa' libere" al simposio organizzato dalla Santa Sede. Alle 11 visitera' la Cappella Sistina prima di incontrare il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio con il quale, alle 12.40, terra' una conferenza stampa congiunta, seguita da una colazione di lavoro. Alle 14.45 e' prevista la visita di Pompeo al Colosseo e poi alle 15.20 quella alla Galleria Borghese. Alle 17.30 l'ex capo della Cia incontrera' il personale della missione Usa in Italia.

Italia-Usa: incontro Conte-Pompeo, focus su dazi e Libia

Far si' che l'Italia non venga colpita dalla politica dei dazi americani e che Washington aiuti l'Italia a creare le condizioni per un cessate il fuoco in Libia. Sono soprattutto queste le richieste del governo agli Stati Uniti. Richieste ribadite anche durante l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il segretario di Stato americano, Pompeo. Un incontro cordiale in cui Roma ha confermato la sua collocazione atlantica. "L'Italia - cosi' in una nota del dipartimento di Stato Usa - e' un alleato Nato chiave, un leader e garante della sicurezza nella comunita' internazionale e un partner affidabile". Al centro dei colloqui a palazzo Chigi anche il tema del 5G: sono note le preoccupazioni americane su questo punto. Il premier avrbbe rassicurato Pompeo sul punto, con il segretario di Stato che avrebbe avvertito che "consegnarsi" alla Cina sarebbe "un grave errore".