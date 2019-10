Pompeo: "Italia sovrana ma Cina minaccia". Di Maio: "Difenderò nostre imprese"

Dazi, Di Maio a Pompeo: "Difenderemo nostre imprese con tutte le forze"

I dazi ci preoccupano perche' abbiamo imprese che vivono di export, che vivono di questo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Pompeo. "Stiamo lavorando - ha aggiunto - per esportare prodotti e tenere qui gli stabilimenti, in un momento in cui l'economia rallenta e le nostre aziende devono avere certezze e tra queste c'e' il rapporto fondamentale con gli stati Uniti. Difenderemo le imprese nel mondo con tutte le nostre forze, non faremo sconti", ha assicurato il ministro.

Libia: Di Maio a Pompeo, ruolo Usa fondamentale per stabilita'

La stabilita' della Libia e' un dossier fondamentale, ci preoccupa non solo l'immigrazione ma anche il rischio terrorismo", ha detto Di Maio a Pompeo. "Sara' importante - ha aggiunto - il ruolo degli Usa nel lavoro che possiamo fare insieme per stimolare tutti ad andare verso cessate il fuoco".

Italia-Usa, Di Maio: Siamo alleati e vogliamo essere protagonisti nella Nato

"Sono molto contento di questo incontro, ho ribadito che l'Italia è alleata degli Stati Uniti, fa parte del Patto Atlantico, di cui vogliamo essere protagonisti, e stimolare la nostra storica alleanza verso nuove sfide", ha detto ancora di Maio.

Pompeo: "Italia sovrana ma la Cina è una minaccia". Di Maio: "Condividiamo le preoccupazioni sul 5G"

"L'Italia e' un Paese sovrano" ma ribadisco anche in Italia che "la Cina ha un approccio predatorio negli scambi commerciali, negli investimenti" e altro e quindi rappresenta "una minaccia comune" per i nostri Paesi, ha invece dichiarato Pompeo. "Siamo alleati degli Usa e condividiamo le preoccupazioni su determinate infrastrutture strategiche come il 5G. Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare ad accordi commerciali che possano ledere la nostra sovranita' come Stato", ha replicato Di Maio.

Iran: Pompeo, e' minaccia ma uniti a Italia in sforzi diplomatici. Poi ringrazia l'Italia su Libia e Russia

"L'Iran sponsorizza il terrorismo nella regione, pianifica omicidi in Europa e attivita' maligne in tutto il mondo", ha avvertito il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Italia e Stati Uniti si trovano a far fronte a questo tipo di nazione e continueremo i nostri sforzi diplomatici", ha assicurato. Pompeo ha poi sottolineato la "collaborazione stretta" con l'Italia sulla Libia e ha espresso "gratitudine all'Italia per la sua leadership efficace in Libia e Africa del Nord". Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ringraziato l'Italia per le sanzioni alla Russia, "finche' la situazione non cambia", ha detto.