Putin, il papà dei sovranisti in Italia. Ma in Russia non è più onnipotente

Vaticano. Quirinale. Palazzo Chigi. I tre palazzi del potere più importanti d'Italia sono pronti per accogliere con tutti gli onori l'arrivo di Vladimir Putin, che incontrerà Papa Francesco, Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio (e forse anche il vecchio amico Berlusconi). Il presidente della Russia torna in Italia per una visita ufficiale a quattro anni di distanza da quella del 2015 e lo fa in un momento particolarmente importante per il posizionamento geopolitico dell'Italia, reduce da una parte dall'adesione alla Nuova Via della Seta della Cina lo scorso marzo in concomitanza della visita di Xi Jinping e dall'altra parte da un sostanziale riavvicinamento agli Stati Uniti con la missione del vicepremier Matteo Salvini a Washington.

Putin, celebrato e ammirato dai movimenti sovranisti di mezza (o trequarti) Europa, viene considerato come un simbolo da movimenti sovranisti e conservatori, nonché come esempio di "uomo forte" alla guida di una nazione sterminata. Ma siamo sicuri che il cosiddetto "zar" di Mosca conservi ancora del tutto intatto il suo potere?

La risposta a questa domanda sembra essere in bilico, mai come ora. All'esterno Putin si presenta ancora come una figura forte, fortissima. Il suo avvicinamento strategico alla Cina, la sua dialettica tra il divertito e il complice con Donald Trump, gli elogi dei vari Salvini, Le Pen e compagnia, la presenza ingombrante in Medio Oriente e sempre più rilevante in Africa: tutti fattori che proiettano un'immagine di potenza non indifferente.

IL CASO GOLUNOV

Ma la realtà, all'interno degli sterminati confini russi, sembra differente. Fino a qualche mese fa, solo nominare Putin in pubblico provocava qualche tensione e preoccupazione, tanto che in molti preferivano riferirsi al presidente russo senza pronunciarne il nome. Il segnale che qualcosa sta cambiando lo si è avuto poche settimane fa, con il caso di Ivan Golunov, un giornalista arrestato per spaccio di droga e poi liberato perché l'accusa si era rivelata di fatto una messa in scena per incastrare un reporter scomodo che ha più volte indagato su casi di corruzione scomodi al potere politico di Mosca.

LA RIVOLTA SENZA PRECEDENTI DEI MEDIA

Ebbene, non solo ci sono state proteste di piazza, ma anche alcuni tra i principali quotidiani d'informazione russi si sono schierati a favore di Golunov. Lo scorso 9 giugno "Kommersant", "Vedomosti e" RBK" hanno aperto le proprie edizioni cartacee con lo stesso titolo: "Io/Noi siamo Ivan Golunov". Un fatto senza precedenti durante l'ormai ventennale regno di Putin, che poco dopo si è mosso in prima persona per il rilascio del reporter, biasimando l'operato della polizia locale. Un segno di debolezza che in Russia non è passato inosservato, nonostante in circa 400 manifestanti siano stati arrestati durante le manifestazioni degli stessi giorni, compreso il recidivo oppisitore blogger Navalny.

DAI RIFIUTI ALLA POLIZIA: LE PROTESTE ANTI PUTIN

Non solo. In giro per la Russia stanno aumentando i motivi di malcontento. L'economia russa è in difficoltà, per questo il governo ha dovuto aumentare l'età pensionabile. Un elemento che, unito al calo sostanzioso del potere d'acquisto, sta creando non pochi malumori tra i cittadini russi. Le regioni periferiche si sentono trascurate, come nel caso del Nord che sta protestando da tempo per il programma sui rifiuti che prevede, in un paese ancora poco avvezzo al riciclo, la loro spedizione alla capitale alle periferie settentrionali che ora sono sul piede di guerra. A Ekaterinburg i cittadini si sono ribellati per la costruzione di una nuova chiesa, in Siberia protestano per l'inquinamento mentre si susseguono a ritmo incalzante scioperi di medici, insegnanti e persino dei poliziotti.

Il gradimento per Putin è crollato al 31 per cento rispetto all'86 per cento del 2015. L'uscita dei media sul caso Golunov ha offuscato la visita di Xi Jinping al Cremlino, quantomeno in madrepatria. E la reazione dello stesso Cremlino, vale a dire l'immediato rilascio del reporter, dimostra come lo Stato temesse che l'uso della forza o la presenza di scomode manifestazioni di piazza potesse creare problemi a un potere non più così inattaccabile.

IL NODO GEORGIA

Un potere che viene sfidato non solo dentro i confini ma anche all'esterno, come dimostra la recente crisi in Georgia, dove migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi gridando "occupanti" e "Putin, vai via", dopo che un deputato venuto da Mosca si era seduto sulla poltrona dello speaker del parlamento, pronunciando un discorso in russo. Il tutto in un paese che sente l'ingombrante vicino come una minaccia alla propria stabilità e integrità territoriale, come dimostrano i casi di Abkhazia e Ossezia del Sud, regioni riconosciute da Mosca come indipendenti da Tbilisi.

Putin, che ha decretato in una lunga intervista al Financial Times "la fine del liberalismo occidentale", non è più onnipotente.

@LorenzoLamperti