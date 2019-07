Putin sovranista cristiano in Italia. Governo Conte tramite tra Usa e Russia

Prima Pechino. Poi Washington. Infine Mosca. Il triangolo delle relazioni geopolitiche dell'Italia continua ad arricchirsi di dossier importanti. Dopo l'adesione alla Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta) della Cina e il susseguente viaggio di Giuseppe Conte a Pechino di fine aprile e la missione di Matteo Salvini negli Stati Uniti con gli incontri con il segretario di Stato Pompeo e il vicepresidente Pence, ecco il terzo capitolo: l'arrivo di Vladimir Putin a Roma.

Il presidente della Russia, elevato da tempo a simbolo non solo del sovranismo ma anche a grande difensore della cristianità (esempio al quale ha attinto anche il premier ungherese Viktor Orban, altro grande amico di Salvini, nonché di Giorgia Meloni), compie il suo primo viaggio all'estero dopo la sofferta soluzione del risiko delle nomine dell'Unione europea. E lo fa proprio in Italia. Non un caso.

I rapporti dell'Italia con Mosca sono profondi sin dai tempi dell'Unione Sovietica e di Togliatti, i tempi del più grande partito comunista europeo. Rapporti rimasti intatti anche dopo la caduta di Berlino e che con l'ascesa di Putin al potere si sono rinsaldati, dapprima con Silvio Berlusconi e le mitologiche notti del "bunga bunga" e poi con i rapporti con la Lega di Salvini, soprattutto dopo la svolta sovranista del Carroccio che dalla Padania è passata a un respiro (anti)europeo sul quale il leader russo soffia con decisione.

L'Italia è da sempre tra i paesi più recalcitranti alle sanzioni Ue a Mosca, comminate da Bruxelles dopo la guerra in Crimea. Ora Putin, dopo la riammissione nel Consiglio Europeo, sente che è il momento di alzare la posta, soprattutto in un momento nel quale alla presidenza della Commissione è stata nominata la tedesca Von der Leyen, nome gradito al gruppo di Visegrad per le sue posizioni dure in materia di difesa e sicurezza, anche in funzione anti russa.

Ecco che allora l'Italia può provare a tornare a sedersi sui tavoli che contano, quantomeno come intermediario, recuperando un suo ruolo tanto storico quanto decisivo giocato durante la guerra fredda. Salvini, così come Conte, hanno recentemente auspicato un ritorno al dialogo tra Stati Uniti e Russia. Ora, come dimostrano i recenti movimenti diplomatici, l'Italia può tornare una figura di collegamento tra Washington e Mosca.

@LorenzoLamperti