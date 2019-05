Romania, destabilizzato il governo di sinistra.Arrestato il leader Psd Dragnea

Romania, il leader della sinistra Dragnea in carcere

L'Alta Corte di Cassazione della Romania ha confermato in appello la sentenza di tre anni e mezzo di prigione contro il leader della sinistra e l'uomo forte del Paese, Liviu Dragnea, a processo per un caso di impieghi fittizi. "La corte conferma la sentenza emessa in primo grado", hanno dichiarato i giudici. Dragnea, 56 anni, che non era presente in aula, si è poi consegnato al commissariato entrando in carcere.

Le elezioni europee destabilizzano anche il governo della Romania

La condanna definitiva a suo carico, unita al flop elettorale del partito che guida il governo, mette a rischio la tenuta della maggioranza romena. Altro duro colpo e' stato il referendum sulla giustizia indetto dal capo dello Stato, Klaus Iohannis, il cui voto e' stato organizzato contestualmente a quello valido per il rinnovo del Parlamento europeo. Circa l'80 per cento dei romeni recatisi alle urne ha infatti votato a favore dei due maggiori rilievi mossi dal presidente sulla riforma della giustizia. Nel dettaglio i romeni hanno votato a favore del divieto di amnistia per i reati di corruzione e nel non consentire decreti d'urgenza da parte del governo in materia di reati, pene e organizzazione giudiziaria ma anzi allargando le possibilita' nel contestare tali provvedimenti dinnanzi alla Corte costituzionale.