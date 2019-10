Romania, il nuovo governo Orban presenta il programma. Ora serve la fiducia

Romania: presentato programma governo Orban

In Romania è stato presentato il programma del nuovo governo di Ludovic Orban dopo la caduta di quello guidato da Dancila. Secondo l'agenzia d'informazione "Agerpres", il programma comprende obiettivi a breve termine riguardanti la corretta organizzazione e condotta delle elezioni politiche programmate nel 2020, la ripresa dei dibattiti pubblici sulle leggi della giustizia per la loro correzione in conformita' con le raccomandazioni delle istituzioni europee, nonche' la riorganizzazione dell'esecutivo. "La difficile situazione politica che la Romania sta affrontando oggi richiede la promozione di un programma governativo con obiettivi a breve termine, che preparera' le riforme necessarie per modernizzare la Romania in uno spirito europeo. Gli obiettivi proposti sono principalmente volti a una corretta organizzazione e condotta delle elezioni politiche programmate nel 2020 e la ripresa dei dibattiti pubblici sulle leggi della giustizia per la loro correzione in conformita' con le raccomandazioni delle istituzioni europee", si legge nella nota dell'esecutivo. Ora per il governo Orban serve la fiducia, per la quale si voterà il 30 ottobre.