Romania, oltre 20 mila in piazza contro il governo socialdemocratico

Romania: oltre 20mila in piazza contro il governo

Migliaia di persone sono scese nella serata di ieri in piazza a Bucarest per chiedere le dimissioni del governo rumeno, a un anno da dimostrazioni represse con violenza dalla polizia. L'agenzia di stampa Agerpres ha stimato la presenza di 24mila manifestanti fuori dal quartier generale del governo.

La protesta e' stata organizzata da gruppi di cittadini romeni residenti all'estero per denunciare la diffusa corruzione, l'incompetenza della leadership politica al governo e i tentativi di danneggiare il sistema giudiziario. I manifestanti hanno protestato davanti al governo per chiedere le dimissioni della premier Viorica Dancila, mentre non sono mancate critiche alle autorita' locali anche per la situazione della sicurezza alla luce dei recenti omicidi di due adolescenti nella citta' di Caracal. A differenza che nel 2018, non si sono registrati incidenti o episodi di violenza, come auspicato ieri dalla gendarmeria romena che aveva invitato ieri i manifestanti al rispetto della legalita'.