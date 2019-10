Russia Africa, a Sochi accordi per 12 miliardi. Energia, armi e basi militari

RUSSIA: PUTIN, 'RAFFORZATI RAPPORTI MILITARI CON AFRICA, ACCORDI CON 34 PAESI'

La Russia ha rafforzato i suoi rapporti militari con l'Africa, firmando accordi di collaborazione con 34 dei 54 Paesi africani. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al summit Russia-Africa a Sochi. ''Continua a crescere il numero di quei (Paesi africani, ndr) che si sono uniti a noi'', ha detto Putin. ''Come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Russia intende continuare a partecipare attivamente allo sviluppo della pace e dalla stabilità in Africa, per garantire la sicurezza regionale'', ha aggiunto il presidente russo.

Dal 2015 la Russia ha firmato più di venti accordi bilaterali di cooperazione militare con 28 Paesi africani, secondo l'Agenzia svedese per la ricerca sulla difesa (Foi). Nel 2016, spiega, la Russia era il principale esportatore di armi in Africa (35 per cento), davanti a Cina (17 per cento) e Stati Uniti (9,6 per cento). L'Algeria è il principale importatore di armi russe, seguita da Egitto, Angola e Ruanda. A novembre la Russia condurrà esercitazioni navali con il Sudafrica e la Cina vicino a Cape Town.