Russia: ex presidente Urss Gorbaciov in ospedale "da diverso tempo"

L'ultimo presidente dell'Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale da diverso tempo. E' stato l'88enne ex segretario generale del partito comunista dell'Urss, a riferire all'agenzia russa Ria Novosti di trovarsi in ospedale "da molto tempo" senza tuttavia spiegare per quali cause. La degenza non sembra comunque frenare il suo attivismo: ha annunciato la pubblicazione di nuovo libro per i prossimi giorni.