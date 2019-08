Russia: il dissidente Navalny liberato dopo 30 giorni di carcere

Il dissidente russo Alexei Navalny - considerato la principale voce critica nei confronti del Cremlino - è stato rilasciato dal carcere venerdì dopo 30 giorni di carcere. Era stato arrestato per aver lanciato appelli a favore di una manifestazione non autorizzata per "elezioni libere ed eque" a Mosca, dove moltissimi candidati dell'opposizione sono stati esclusi dal voto.

Nelle due foto pubblicate su Twitter dal suo portavoce, Kira Iarmych, si vede Navalny uscire di prigione sorridendo, con indosso un maglione scuro, pantaloni sportivi e una borsa sulle spalle.