Russia, esplosione nucleare in una base militare: si teme una nuova Chernobyl

RUSSIA: IN BASE MILITARE INCIDENTE SEVERODVINSK RADIAZIONI 16 VOLTE LA NORM

I livelli delle radiazioni nell'installazione militare di Severodvinsk, teatro dell'incidente nucleare di giovedì scorso, sono fino a 16 volte più alte della norma. Lo hanno riferito le autorità russe, confermando così le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. In sei degli otto luoghi monitorati, ha riferito l'agenzia federale per l'Ambiente Roshydromet, è stato registrato un eccesso di radiazioni gamma "da 4 a 16 volte" i valori normali.

Nell'incidente, nel quale durante un test è esploso lo stadio sperimentale di un missile, sono morte cinque persone. Inizialmente, i media di stato russi hanno riferito che non erano state registrate radiazioni in eccesso. Nonostante le rassicurazioni, la popolazione locale era accorsa nelle farmacia per acquistare iodio, normalmente utilizzato per il trattamento dell'esposizione da radiazioni. Le cinque persone rimaste uccise nelll'incidente e altri tre sopravvissuti sono stati decorati con l'Ordine del Coraggio, una delle onorificenze della Federazione russa.