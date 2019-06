Russia, primi scricchiolii per Putin. Sfida senza precedenti dai media

Qualcosa si muove in Russia. In diverse zone dell'immenso territorio russo spunta qualche segnale di protesta, e intanto i media liberali lanciano una sfida senza precedenti sul caso Golunov.

Russia, sfida senza precedenti dei media liberali in difesa del giornalista arrestato Golunov

"Io, noi siamo Ivan Golunov". I tre principali quotidiani economico-lberali russi, Vedomosti, RBK e Kommersant, sono andati in edicola oggi con una prima pagina identica per sostenere il giornalista investigativo Ivan Golunov, arrestato venerdi' scorso con l'accusa di tentato spaccio di stupefacenti e al momento agli arresti domiciliari. La dimostrazione di solidarieta' e' definita da molti osservatori come senza precedenti. "Non consideriamo convincenti le prove di colpevolezza di Ivan Golunov presentate dall'istruttoria e le circostanze del suo fermo suscitano grandi dubbi", scrivono le testate in modo congiunto, sottolineando che non si puo' escludere che nel corso dell'operazione di polizia sia "stata violata la legislazione". "Non escludiamo che il fermo e il successivo arresto di Golunov abbiano a che fare con la sua attivita' professionale: chiediamo di controllare dettagliatamente se le azioni degli agenti del ministero degli Interni responsabili dell'arresto di Golunov abbiano rispettato la legge e insistiamo che siano forniti i risultati della verifica ai media".

Nelle scorse settimane un sondaggio del Centro demoscopico Levada, dimostra che i russi che andrebbero a votare Putin,sono meno di gennaio 2018 (prima delle presidenziali di marzo 2018), quando il 70% dei disposti a votare lo avrebbe scelto, mentre adesso sono il 55%. Le voci sul calo della popolarità di Putin sono state poi messe a tacere da un nuovo sondaggio sempre del centro demoscopico Levada. Quest’ultimo – entrato ormai da tempo nella lista degli agenti stranieri – ha reso noto oggi che due terzi dei cittadini russi (66%) approvano le attività del leader, un terzo (32%) aderisce all’opinione opposta. Dati contraddittori rispetto a quelli pubblicati qualche giorno prima dal Centro di ricerca sull’opinione pubblica panrusso, cosiderato in genere molto vicino al Cremlino: nei dati era stato mostrato che solo il 31,7% degli intervistati si fida del presidente della Federazione russa.