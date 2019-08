Russia, Putin inizia a tremare: sfida ai divieti e nuova ondata di proteste

RUSSIA: NUOVE PROTESTE A MOSCA, MANIFESTANTI SFIDANO DIVIETI POLIZIA

Una nuova manifestazione di protesta contro il presidente Vladimir Putin è in programma a Mosca, dopo gli oltre 1.600 arresti compiuti dalla polizia durante i precedenti raduni delle scorse settimane. Diverse migliaia di persone sono attese nel luogo indicato dalle autorità. Gli organizzatori della protesta, attivisti del movimento guidato da Alexei Navalny, attualmente in carcere, hanno invitato i manifestanti a ignorare i divieti della polizia e a marciare al di fuori dell'area circoscritta della manifestazione.

La nuova ondata di proteste è iniziata dopo che numerosi esponenti dell'opposizione si sono visti respingere le proprie candidature per il consiglio municipale di Mosca, perché le firme richieste sono state ritenute non valide. E ora Vladimir Putin inizia ad avere qualche preoccupazione, anche perché le proteste vanno avanti da tempo e non sono mai state così intense.