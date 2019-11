RUSSIAGATE: ANTICIPAZIONI RAPPORTO HOROWITZ, 'MIFSUD NON ERA INFORMATORE FBI

In attesa del 9 dicembre, data della pubblicazione, sulla stampa Usa compaiono alcune anticipazioni sul contenuto del Rapporto sull'indagine condotta dall'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia, Michael Horowitz, sugli eventuali abusi compiuti ai danni della campagna elettorale di Donald Trump. Secondo quanto scrive il New York Times, che non ha avuto accesso alla bozza del documento, ma ne ha discusso parte del contenuto con persone che ne sono a conoscenza, dal rapporto emergerebbe che Joseph Mifsud, l'enigmatico professore maltese della Link Campus University, non era un informatore dell'Fbi. Come è noto, secondo quanto riportato nel Rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, che ha indagato sui presunti legami tra la campagna Trump e la Russia, sarebbe stato proprio Mifsud che dopo un primo incontro a Roma nella sede della Link a metà marzo 2016, offrì all'allora consulente della campagna Trump George Papadopoulos, materiale "sporco" su Hillary Clinton, sotto forma di migliaia di email hackerate, in possesso del governo russo. Fu quella la 'scintilla' che fece partire la prima indagine Fbi su Trump, in seguito accorpata a quella di Mueller. Come accertato, Mifsud venne interrogato dall'Fbi nel febbraio del 2017, mentre si trovava a Washington per una conferenza organizzata dal Dipartimento di Stato. Recentemente è stata resa pubblica sul web anche una email nelle quale Mifsud, si presume dopo l'interrogatorio, scrive a un non precisato funzionario dell'Fbi (il nome è coperto da omissis), per approfondire la sua testimonianza e negare di aver mai discusso con Papadopoulos di email hackerate.