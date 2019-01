Russiagate, si alza la pressione su Trump: arrestato ex consigliere elettorale

Russiagate: Fbi arresta ex consigliere Trump, Roger Stone

L'Fbi ha arrestato Roger Stone, ex consulente del presidente americano Donald Trump, su indicazione del procuratore speciale Robert Mueller che indaga sul Russiagate. Lo ha riferito il suo avvocato ai media americani. L'uomo e' stato incriminato per ostruzione alla giustizia, manomissione di testimonianze e falsa dichiarazione. L'arresto e' avvenuto a Fort Lauderdale in Florida poco dopo le 6 del mattino. Gli agenti si sono presentati alla porta della sua residenza, hanno bussato e hanno intimato: "Fbi, aprite la porta".