Russiagate, autogol Trump. Il dossier Horowitz nega lo spionaggio Fbi

Russiagate: Nyt, dossier Horowitz esclude Fbi spio' Trump in 2016

Non risulta alcuna prova del fatto che l'Fbi spio' impropriamente la campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016, nell'atteso rapporto dell'Ispettore generale del dipartimento di Giustizia Usa, Michael Horowitz, che dovrebbe venire divulgato il prossimo 9 dicembre. Lo anticipa il New York Times, citando fonti informate sul dossier relativo ai presunti abusi nella sorveglianza di intelligence ai danni della campagna di Trump nel 2016 per verificare possibili collusioni con Mosca.