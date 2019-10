Russiagate, il Copasir rallenta i tempi. Servizi: nel mirino l'uomo di Renzi?

Russiagate, Conte: "Basta fantasie". Audizione al Copasir più lontana

Si allontana la data dell'audizione di Giuseppe Conte al Copasir sulla cosiddetta vicenda Russiagate nel giorno dell'elezione a presidente del leghista Raffaele Volpi, che vuole prima riunire l'ufficio di presidenza del Comitato la prossima settimana. Da Palazzo Chigi, intanto, si riafferma correttezza e trasparenza nell'operato del presidente del Consiglio e si chiede uno stop alle "ricostruzioni fantasiose che gettano discredito sulle istituzioni". "In questi giorni sulle pagine dei quotidiani si continuano a leggere molteplici ricostruzioni e retroscena che coinvolgono la figura del presidente del Consiglio e la nostra intelligence", lamentano fonti della presidenza del Consiglio, che smentiscono, come del resto aveva gia' fatto il Colle, la ricostruzione del Messaggero secondo cui Palazzo Chigi avrebbe informato il Quirinale in merito alle presunte richieste giunte all'Italia dall'amministrazione Usa.

Da Palazzo Chigi poi si smentisce anche un articolo di Repubblica, in cui vengono attribuiti al presidente del Consiglio presunti virgolettati sulla figura del direttore del Dis Gennaro Vecchione, "mai pronunciati, e in cui si parla di fantomatiche riunioni segrete tra Conte e Vecchione a Chigi. Circostanza, quest'ultima, che rasenta il ridicolo - si sostiene -, in considerazione del fatto che periodicamente il premier riceve a Palazzo Chigi il direttore del Dis". "Ogni giorno la presidenza del Consiglio sarebbe costretta a smentire numerosi articoli che, attraverso ricostruzioni fantasiose e spesso non verificate, veicolano notizie infondate, addirittura contradditorie rispetto a quelle pubblicate il giorno precedente, alimentando intorno a questa vicenda un clamore mediatico che genera disinformazione e getta discredito sulle nostre istituzioni, e che pertanto Palazzo Chigi non intende assecondare. Il presidente del Consiglio ha gia' espresso in piu' occasioni la propria disponibilita' a riferire al Copasir, nei tempi che lo stesso Comitato parlamentare riterra' opportuni - si chiarisce -. In quella occasione il presidente del Consiglio, nella massima trasparenza, informera' il Copasir, e solo successivamente gli organi di informazione e l'opinione pubblica".

Si prepara la visita di Mattarella alla Casa Bianca

Sergio Mattarella, che tra una settimana vedra' Donald Trump, difficilmente avra' gradito il focolaio di polemiche sul caso Russiagate, e oggi il Quirinale ha smentito seccamente la notizia riportata dal Messaggero. "Non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento, anche perche' il Quirinale non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra paesi alleati". Una presa di distanza che si accompagna al chiarimento che trapela da giorni sempre dal Colle per cui la gestione dei vertici dei Servizi e' ovviamente di competenza governativa. Della vicenda pero' non si e' parlato al pranzo di lavoro al Quirinale tra il Presidente, il premier e alcuni ministri in vista del vertice Ue.

Turbloenze nei servizi segreti, nel mirino il "renziano" Masiello. Attesa per la nota di Barr

Nel frattempo proseguono le turbolenze interne ai servizi segreti italiani. Secondo quanto riporta La Stampa, nel mirino ci sarebbe Carmine Masiello, vice di Vecchione al Dis e indicato come uomo di riferimento dell'area di Matteo Renzi, dopo esserne stato consigliere militare a Palazzo Chigi e aver svolyo lo stesso ruolo con Paolo Gentiloni. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese, già a luglio si parlo di "un suo siluramento mascherato da promozione allo Stato Maggiore dell'Esercito". Il tutto mentre si attende anche che venga reso noto la nota di Barr sugli incontri avuti in Italia e che potrebbero chiarire i contenuti degli incontri romani.