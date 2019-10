Russiagate, Conte: "Volevamo chiarimenti sui precedenti governi". E ora Renzi?

L'autorizzazione all'incontro tra il capo del Dis Gennaro Vecchione e il ministro della Giustizia dell'amministrazione Trump, William Pelham Barr, arrivò per cercare "nell'interesse dell'Italia di chiarire quali fossero le informazioni degli Stati Uniti sull'operato dei nostri Servizi all'epoca dei governi precedenti". E' questa la motivazione fornita a Repubblica da Palazzo Chigi sul via libera del premier Giuseppe Conte all'incontro avvenuto lo scorso Ferragosto a Roma tra il procuratore generale statunitense e il funzionario di intelligence italiano.

Una posizione che, spiega Repubblica, significa che il nostro governo voleva vederci chiaro sui comportamenti dei servizi segreti italiani dei governi precedenti dando quantomeno il beneficio del dubbio alla versione cospirazionista del Russiagate raccontata dall'ex consulente alla campagna elettorale di Trump George Papadopoulos.

Da Palazzo Chigi fanno sapere anche che la procedura è stata del tutto conforme alla prassi diplomatica, con la richiesta di Barr "pervenuta tramite i canali diplomatici e non attraverso contatti diretti del presidente del Consiglio con l'amministrazione americana". I canali diplomatici Usa intermedi non si sarebbero dunque rivolti direttamente a Palazzo Chigi, semplicemente informato della richiesta stessa.

Non inchino alla richiesta degli Stati Uniti, dunque, ma la volontà di vederci chiaro sull'operato precedente. Una posizione legittima ma che mette a serio rischio il rapporto tra Conte e Matteo Renzi, già turbolento negli scorsi giorni per le uscite mediatiche dell'ex segretario del Pd ma anche e soprattutto per la sua richiesta di chiarire in fretta sulla vicenda Barr e rimettere la delega ai servizi segreti, cosa che Conte non avrebbe intenzione di fare. Gli ultimi sviluppi sul Russiagate non possono fare altro che avvelenare ulteriormente il clima.