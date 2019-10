Caso Barr, si valuta l'audizione di Conte al Copasir. E Salvini dice che...

USA: FONTI, SI VALUTA CONVOCAZIONE CONTE AL COPASIR

Il premier Giuseppe Conte, titolare della delega ai servizi segreti, potrebbe essere chiamato a riferire davanti al Copasir sui contatti tra il ministro della giustizia statunitense William Barr e i capi dei servizi segreti italiani. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ipotesi di convocare il presidente del consiglio verrebbe sollecitata da alcuni membri. Si starebbe tuttavia valutando la fattibilità e la legittimità di una simile convocazione visto che, al momento, il Copasir non ha ancora un presidente ma solo un "facente funzioni" (il senatore di FdI, Adolfo Urso, vicepresidente dell'organismo bicamerale) . La casella più alta della Commissione è rimasta vacante infatti dopo la nomina dell'ex presidente, Lorenzo Guerini, a ministro della Difesa.

USA: VECCHIONE (DIS), 'VISITA BARR? SE DEVO FARE CHIAREZZA LA FARO' IN SEDI OPPORTUNE'

In merito all'incontro a Roma del ministro della giustizia americano William Barr con il direttore del Dis Gennaro Vecchione, nell'ambito della contro inchiesta sulla Russiagate, il responsabile del coordinamento dei nostri servizi segreti, così risponde all'Adnkronos. ''Rispetto e prendo atto di quanto viene riportato dai media ma se devo fare chiarezza lo farò solo ed esclusivamente nelle sedi opportune. Sul resto, no comment''.

Russiagate: Salvini, a me Conte non disse nulla. Chiarisca lui

"Io assolutamente non sono stato informato di niente. A Ferragosto ero a Castelvolturno e Conte non mi fece neanche mezzo colpo di telefono". Matteo Salvini, ad Agora' su Rai3, torna cosi' sui possibili coinvolgimenti italiani nel Russiagate che coinvolge l'amministrazione Trump. "Se neanche i vicepresidenti del Consiglio non sapevano nulla di scandali internazionali veri e non - rimarca il laeder della Lega - di fondi mai visti ne' chiesti e che non si troveranno, ne' il presidente del Consiglio che del resto i servizi segreti li usa come sua dependance, suoi portatori d'acqua e bevande... Spieghi Conte se qualcuno ha sbagliato e ha qualcosa da nascondere".