Russiagate, Trump pronto a svelare il rapporto Barr. Conte: "Nulla da temere"

Russiagate: Trump, rapporto Barr sarà concluso presto

Il rapporto del ministro di Giustizia William Barr sulle origini del Russiagate "sara' pronto presto". Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenze stampa congiunta con il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella alla Casa Bianca. A Trump erano stati chiesti dettagli sulle visite a Roma di Barr che ha incontrato i vertici dei servizi italiani sulle quali il presidente del consiglio Giuseppe Conta dovra' riferire al Copasir.

RUSSIAGATE: CONTE, 'NESSUN TIMORE PER RELAZIONE BARR'

"Assolutamente no". Giuseppe Conte, intervistato dal Corsera, risponde così alla domanda su eventuali timori per la relazione che il ministro della Giustizia Usa William Barr sta redigendo dopo i suoi incontri in Italia. Il premier sarà ascoltato dal Copasir, a riguardo, la prossima settimana.

RUSSIAGATE: PAPADOPOULOS, 'FBI HA USATO MIFSUD PER SPIARMI'

"Capisco perché Mifsud si sia nascosto temendo per la sua vita. L'Fbi lo stava usando e gli forniva i telefoni per spiare me e Flynn e poi in seguito lo hanno bruciato come 'agente russo' nel tentativo di rovesciare il presidente. Questa è la più grossa notizia dell'anno!". Lo scrive nel frattempo in un tweet George Papadopulos, l'ex consulente della campagna presidenziale di Donald Trump. Secondo il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, il professore maltese Joseph Mifsud, all'epoca docente alla Link University, nella primavera del 2016 offrì a Papadopoulos del materiale "sporco" su Hillary Clinton, in possesso del governo russo. La tesi di Papadopoulos, che nell'ambito del Russiagate ha subito una lieve condanna per aver mentito all'Fbi, è che Mifsud sia stato manovrato dall'intelligence Usa, in collaborazione con altri governi amici, tra i quali quello italiano dell'epoca, come 'agente provocatore' per gettare discredito sulla campagna di Trump.

I CELLULARI DI MIFSUD IN MANO AGLI USA

Nel suo tweet Papadopoulos fa riferimento anche all'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Michael Flynn, il primo a cadere nell'inchiesta sul Russiagate. Flynn è riuscito ad evitare il carcere collaborando con l'indagine di Mueller. Tuttavia, ha ora presentato ricorso, denunciando irregolarità nell'indagine. Nelle ultime ore, il legale di Flynn ha ottenuto della documentazione che attesterebbe come due cellulari utilizzati da Mifsud mettano il professore maltese in relazione con l'Fbi. Proprio per questo Barr potrebbe consultare quei cellulari che potrebbero svelare dettagli in più sulla vicenda.