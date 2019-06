Salvini annuncia Giorgetti commissario Ue. Ma ci sono degli ostacoli

Salvini: "Il nuovo Commissario si occuperà di vita vera, forse è in sala"

'Il mio impegno è che il Commissario che andrà a rappresentare 60 milioni di italiani andrà a occuparsi non di filosofia, non di agenzie viaggi ma di lavoro, di impresa e di artigianato, ad occuparsi di vita vera. E se è qua fra noi magari tornerà l'anno prossimo con i compiti a casa svolti e chiederò a questo Commissario, da azionista di questo Governo, di ricordarsi che è indicato dal Governo italiano per difendere gli interessi dei lavoratori e delle aziende italiane'. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini nel suo intervento all'Assemblea di Confartigianato.

L'ironia di Giorgetti: "Mi vogliono levare dai coglioni"

Al termine dell'Assemblea, alla domanda se si riferisse al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, presente in sala glissa con un 'c'erano 1.500 persone, ci sono 1.500 potenziali commissari europei che pero' avranno il dovere - ha ribadito - occuparsi di economia, di lavoro e di fare gli interessi del popolo italiano'. Ma lei pensa a Giorgetti? 'Io penso a tante cose', ha risposto. Per poi lasciarsi andare a una battuta raccolta durante l'agenzia Dire durante un evento pubblico "Ho la vaga sensazione che mi vogliano togliere dai coglioni... il che pero' non mi dispiace per niente".

Gli ostacoli per Giorgetti commissario. E la poltrona potrebbe non essere di peso

Ma al netto dell'accordo con il M5s sul suo nome, che dovrebbe arrivare senza troppi problemi, ci sono altri ostacoli sulla strada di Giorgetti. La scelta finale sui nomi spetta infatti al prossimo presidente della Commissione europea, di concerto con i governi. Inusuale che un presidente dell'esecutivo comunitario respinga in toto un nome proposto da uno Stato membro ma c'è da dire che al momento Giorgetti non ha in curriculum incarichi europei. Elemento non ostativo ma che comunque potrebbe essere valutato. Non solo. La procedura prevede un voto del Parlamento Ue sui commissari. E un nome pienamente "sovranista" potrebbe anche essere bocciato dalla grandissima coalizione Ppe-S&D-Alde-Verdi, a meno che il governo non trovi un accordo di non belligeranza con i vari gruppi di Strasburgo.

C'è poi la questione riguardante la poltrona che andrà a occupare Giorgetti, o chi per lui. Con Lega e M5s all'opposizione è difficile che si tratti di una poltrona di peso. Difficile che l'Italia riesca a portare a casa un portafoglio economico di peso come auspica lo stesso Conte. Più probabile l'Industria, con la Spagna pronta a sorpassarci e prendere il nostro posto sul podio dei paesi più influenti.