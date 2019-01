Salvini attacca Macron come Di Maio: "La Francia sottrae ricchezza all'Africa"

Francia, Salvini come Di Maio: "Sottrae ricchezza all'Africa"

"Quello dei migranti e' un problema che ha tante cause, c'e' chi va in Africa non a creare sviluppo ma a sottrarre ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia evidentemente e' tra questi. L'Italia no". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Mattino 5' commentando la polemica fra Di Maio e la Francia che,secondo il vicepremier, ha "interessi opposti a quelli italiani" e quindi, "non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione".

Francia, Salvini: "Non prendo lezioni da Macron"

"Non prendo lezioni da Macron". Lo ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mattino 5. "La Francia ha poco da arrabbiarsi", ha aggiunto. La Francia, secondo Salvini, "ha poco da arrabbiarsi perche' ha respinto migliaia di migranti a Ventimiglia, comprese donne e bambini, alla frontiera. Io ho l'orgoglio di governare un paese accogliente e solidale e che e' patria del volontariato. Quindi Lezioni di umanita' da Macron non ne prendo", ha concluso.