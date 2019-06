Salvini, dagli Usa pressing sul Tap. Verso frizione coi 5s, smacco a Putin

Non solo Cina, Huawei, Venezuela, Libia, Iran e flat tax. Sul tavolo degli incontri di Matteo Salvini negli Stati Uniti c'è finito anche il Tap (Trans Adriatic Pipeline), il gasdotto progettato per trasportare gas naturale dall'Azerbaijian all'Europa attraverso Turchia, Grecia, Albania e Italia passando per il mare Adriatico. Ed è proprio in 98 chilometri di mare Adriatico tra il Salento e l'Albania che manca l'ultimo tratto per completare l'opera.

Un'opera che ha fatto infuriare gli ambientalisti e sul quale si sono molto spesi i Cinquestelle, soprattutto mentre erano all'opposizione, appoggiando i movimenti no Tap. Le cose sono leggermente cambiate con la nascita del governo, ma il ministro Costa continua a essere un oppositore del progetto.

Ma per gli Stati Uniti il Tap rappresenta una fondamentale opera strategica per diversificare l'approvigionamento di gas naturale per l'Europa, emancipandola dalla dipendenza russa. Agli occhi di Trump il Tap è la risposta necessaria e obbligata al North Stream 2 che unità Russia a Germania, con tutte le polemiche che sono sorte sulla vicenda e intorno ad Angela Merkel negli ultimi mesi.

Pompeo e Pence avrebbero esercitato pressioni su Salvini per rassicurarsi che l'opera venga completata "a ogni costo". Facile prevedere che la cosa possa far sorgere qualche frizione tra Lega e M5s, aprendo un nuovo fronte politico all'interno del governo. Con Putin, altro storico amico di Salvini e della Lega, che osserva non felicissimo.