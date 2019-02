Save the Children, 1 bimbo su 5 in guerra. "Stop armi italiane in Yemen"

Save the Children: 420 mln bambini vivono in aree guerra, uno su 5

Un bambino su 5 vive in aree di conflitti armati. Il numero dei bambini uccisi o mutilati e' aumentato (solo nel 2017 oltre 10 mila) e ogni anno si stima che 100 mila neonati muoiano per le cause indirette delle guerre come fame e malattie. Sono i drammatici dati che emergono dal rapporto di Save the Children "Stop alla guerra sui bambini" che in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione accompagna il report con una petizione pubblica contro la vendita delle armi italiane usate in Yemen dalla coalizione a guida Saudita. Secondo il rapporto, sono 420 milioni i bambini che vivono in aree di conflitto, un numero in crescita di 30 milioni rispetto al 2016. Di questi, 142 milioni vivono in zone dove il conflitto e' particolarmente acceso e in cui si contano almeno mille morti ogni anno a causa della guerra. il numero dei bambini esposti ai conflitti armati e' raddoppiato dalla fine della Guerra Fredda a oggi, un dato cresciuto anche a causa della diversa natura dei conflitti. Si tratta sempre piu' di conflitti che coinvolgono un numero crescente di attori armati e che si protraggono per lungo tempo. Basti pensare alla guerra in Siria, ormai giunta al suo ottavo anno, che ha superato la durata della Seconda Guerra Mondiale, con differenti attori in campo e che ha coinvolto un numero drammatico di civili. Piu' i conflitti durano a lungo e piu' consistenti saranno i danni indiretti causati dalla mancanza di accesso ai servizi essenziali. I bambini sono coloro che pagano il prezzo piu' alto degli effetti indiretti dei conflitti come la fame, le infrastrutture e gli ospedali danneggiati, la mancanza di accesso alle cure mediche e ai servizi igienico-sanitari e la negazione degli aiuti umanitari. I conflitti, inoltre, coinvolgono sempre di piu' i centri urbani e il campo di battaglia e' indefinito, interessando in prima linea case e scuole in cui vivono i bambini, che diventano oggetto di attacchi indiscriminati come accaduto a Mosul, in Iraq, o a Mogadiscio in Somalia. "Ogni guerra e' una guerra contro i bambini", diceva la fondatrice di Save the Children, Eglantyne Jebb, cento anni fa e oggi e piu' vero che mai.

Save the Children: petizione contro vendita armi italiane in Yemen

Una petizione pubblica online contro la vendita delle armi italiane usate in Yemen dalla coalizione a guida Saudita. La lancia Save the Children, in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione e in concomitanza con l'uscita del report "Stop alla guerra sui bambini". "Le bombe fabbricate in Italia e vendute alla Coalizione Saudita sono utilizzate in Yemen per colpire case, villaggi, aree civili, per uccidere i bambini. Non possiamo renderci complici della morte di migliaia di civili inermi e di bambini, vendendo armi a paesi che violano palesemente il diritto internazionale e i diritti dei bambini", spiega Valerio Neri direttore generale di Save the Children. "Chiediamo, quindi, che l'Italia fermi immediatamente l'esportazione di armamenti verso i paesi responsabili delle sei gravi violazioni dei diritti di minori in conflitto armato e che si faccia promotrice di un'iniziativa globale per fermare questo commercio sulla pelle dei bambini in Europa e nel mondo. Chiediamo inoltre al ministro degli Affari Esteri di fermare immediatamente l'esportazione, la fornitura e il trasferimento di materiali di armamento alla Coalizione Saudita, armi che uccidono i bambini yemeniti e che quando anche sopravvivono, distruggono il loro futuro", conclude Neri. Save the Children riporta il caso di Wafa, una bimba di 4 anni e di sua sorella Shaida di 2 anni, brutalmente ferite durante un attacco aereo nella citta' portuale di Hodeida in Yemen nel giugno 2018. "Mamma e papa' sono bruciati. Sono morti. Siamo tutti morti", ha raccontato la piccola Wafa che insieme alla sorellina ha dovuto subire numerose operazioni chirurgiche per estrarre le schegge delle bombe che hanno colpito la loro casa. Wafa ha una cicatrice di 15 centimetri sul cranio ed e' seguita dai medici e dagli operatori sanitari di Save the Children. Le conseguenze fisiche e psicologiche di quell'attacco rimarranno indelebili su di lei e su sua sorella. Quello che hanno vissuto Wafa e Shaida e' solo uno dei numerosi attacchi aerei che hanno avuto come obiettivo i civili in Yemen, coinvolgendo tantissimi bambini. Secondo le stime sarebbero circa 6.500 i bambini rimasti uccisi o feriti dai bombardamenti in Yemen dall'inizio del conflitto. Rapporti, foto e reportage nel paese - sottolinea Save the Children - documentano che alcuni resti delle bombe esplose in zone civili, su case e villaggi in cui erano presenti famiglie con bambini, recavano il codice A4447 che riconduce a una fabbrica di armi in Sardegna, la RWM. RWM Italia S.p.A. e' una fabbrica di armamenti parte del conglomerato industriale tedesco della Rheinmetall. La principale attivita' e' la produzione di sistemi antimine, munizioni e testate di medio, grosso calibro. La compagnia ha sede legale a Ghedi (Brescia) e stabilimento produttivo a Domusnovas, in provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna. L'utilizzo di ordigni della serie MK da 500 a 2000 libbre di fabbricazione italiana da parte dell'aviazione saudita e' confermato dal Rapporto finale del gruppo di esperti sullo Yemen, commissionato dall'Onu.