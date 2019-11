Cina, Di Maio alla cena dei leader con Xi."Italia ponte tra Oriente-Occidente"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Shanghai, in Cina, per il China International Import Expo (ciie), partecipera' questa sera, in via straordinaria alla cena di benvenuto offerta dal presidente cinese Xi Jinping ai capi di Stato e di governo. Tra gli altri, sara' presente anche il Presidente francese Emmanuel Macron. All'evento, in formato ristretto, Di Maio e' stato invitato dal presidente Xi Jinping.

Via della Seta: Di Maio, con Cina firmati accordi fermi da tempo

L'intesa con la Cina sul memorandum della Via della Seta ha portato a chiudere diversi accordi, fermi da tempo, e ha aperto a nuovi accordi che potranno essere firmati, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. "Abbiamo chiuso accordi che erano fermi da tempo", come nell'agroalimentare, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una visita agli stabilimenti di Comau a Shanghai. "Abbiamo messo mano anche a nuovi accordi che saranno chiusi tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 per esportare nuovi prodotti", ha aggiunto Di Maio, spiegando che "quello delle carni bovine vale circa 300 milioni di euro, quello del riso diverse decine di milioni di euro per i nostri produttori". "Ma il 2020", ha sottolineato, "deve essere l'anno del turismo, ci siamo detti con il ministro degli Esteri cinese", Wang Yi, "e siamo d'accordo: dobbiamo rinegoziare l'accordo aeronautico, cioe' sono le rotte turistiche Cina-Italia, Italia-Cina" per portare molti piu' turisti cinesi a vedere l'Italia.

Via della Seta: Di Maio, dopo critiche a Roma tanti cercano accordi

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rivendica la firma del memorandum d'intesa (Mou) con la Cina sull'iniziativa Belt and Road (la Via della Seta), a marzo scorso, di cui, a suo dire, l'Italia raccogliera' i frutti nel prossimo anno, in cui ricorre il cinquantenario dei rapporti bilaterali tra Italia e Cina. "E' un anno il 2020, tra Italia e Cina, in cui vedremo e raccoglieremo i frutti della firma della Belt and Road Initiative", ha dichiarato Di Maio durante una visita agli stabilimenti di Comau a Shanghai, ricordando che il memorandum "e' un accordo che, per primi nel G7 e per primi tra i Paesi fondatori dell'Unione Europea, abbiamo firmato". "Tanto e' vero che dopo la firma di quel Mou, tanti Paesi europei che ci avevano criticato si sono affrettati a venire qui, a provare a chiudere nuovi accordi", ha sottolineato.

Via della Seta: Di Maio a Wang, Italia ponte tra Occidente e Oriente

L'Italia e' "un ponte tra Occidente e Oriente" e l'adesione alla Via della Seta, con la firma del memorandum sull'iniziativa Belt and Road a marzo scorso, ha segnato un rafforzamento della relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un incontro bilaterale a Shanghai con l'omologo cinese, Wang Yi. "Guardiamo alla Cina come a un Paese che deve essere sempre piu' partner dell'Italia, per lo sviluppo", ha dichiarato, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri italiano nel bilaterale di oggi con il capo della diplomazia cinese. "L'adesione alla Via della Seta ha segnato un rafforzamento dei nostri rapporti e andiamo verso il cinquantesimo anniversario delle nostre relazioni. Come Italia la nostra vocazione e' sempre stata quella di essere ponte tra Occidente e Oriente e la mia presenza qui lo dimostra", ha concluso Di Maio.

Cina: Wang, Di Maio giovane con grande visione strategica

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha elogiato il suo omologo italiano, Luigi Di Maio, durante un incontro a Shanghai alla vigilia dell'apertura della China International Import Expo (Ciie) dove l'Italia e' tra i Paesi ospiti d'onore. Wang, a quanto si apprende, ha definito Di Maio, "un buono amico" e "un politico giovane molto in gamba" che "ha una grande visione strategica". Wang ha ricordato che da vice presidente del Consiglio, Di Maio ha sempre promosso le relazioni e "la sua politica con la Cina e' amichevole e punta allo sviluppo". Il capo della diplomazia cinese ha poi ricordato la visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Roma, nel marzo scorso, la prima da quando Xi e' diventato presidente cinese, nel 2013. "Se il nostro presidente ha visitato l'Italia prima della Francia", ha concluso Wang, "e' merito vostro, merito suo e dell'ambasciatore Ettore Sequi".

Cina: Wang, a Ciie Italia terzo partner dopo Usa e Germania

L'Italia si presenta alla China International Import Expo di Shanghai come terzo partner della Cina dopo Stati Uniti e Germania, e l'evento al via domani con un discorso del presidente cinese, Xi Jinping, sara' un'occasione per alimentare l'export italiano verso la Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante l'incontro avuto oggi a Shanghai con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La fiera Ciie e' molto importante per ampliare l'export italiano. Vi presentate con moltissime imprese, siete il terzo partner piu' importante dopo Usa e Germania", ha dichiarato, a quanto si apprende, il capo della diplomazia cinese. "Siamo convinti che la fiera sara' utile per aumentare il vostro export verso la Cina".

Ue: Wang, Trump vuole Italia fuori? Cina sostiene integrazione

"La Cina sostiene l'integrazione europea, vuole un Ue piu' forte e crede che il destino dell'Europa non debba essere deciso da uno o due Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi durante un incontro con Luigi Di Maio, in riferimento alle parole del presidente Usa, Donald Trump, che aveva dichiarato nei giorni scorsi che l'Italia starebbe meglio senza la Ue. "La Ue e' composta da 28 Stati membri e il suo sviluppo non deve essere deciso da pochi, ma da tutti", ha concluso il capo della diplomazia di Pechino.