Siria, Ankara: "Uccisi 415 miliziani curdi". Soldati Usa sotto il fuoco turco

Siria: Ankara, "Neutralizzati 415 miliziani curdi"

Sono 425 miliziani i miliziani curdi Ypg "neutralizzati" nell'offensiva turca nel Nord-Est della Siria, giunta al quarto giorno e che secondo le Nazioni Unite ha gia' causato 100 mila sfollati. Lo riferisce il ministero della Difesa turco: con il termine "neutralizzato" Ankara indica di solito i "terroristi" uccisi, feriti e fatti prigionieri.

Siria: Pentagono,Turchia sapeva di truppe Usa in zona Kobane

"L'esplosione e' avvenuta a poche centinaia di metri da una location fuori dalla zona del meccanismo di sicurezza in un'area dove i turchi sanno che sono presenti forze Usa". Lo ha detto in una nota il capitano della Navy Usa Brook DeWalt, confermando che forze statunitensi in Siria si sono trovate sotto il fuoco dell'artiglieria di Ankara nei pressi di Kobane. L'incidente, precedentemente smentito da Ankara, e' avvenuto alle 21 locali.

SIRIA: MINISTRO DIFESA TURCO, 'ATTACCHI A FORZE USA? FUORI QUESTIONE'

E' "fuori questione che vengano colpiti soldati Usa o della coalizione" durante l''Operazione fonte di pace' lanciata mercoledì scorso dalla Turchia nel nord della Siria. Lo ha detto il ministro turco della Difesa, Hulusi Akar, in dichiarazioni rilanciate dal sito del giornale filogovernativo Sabah dopo l'incidente delle ultime ore nei pressi di Kobane. Il ministro e i vertici militari delle Forze Armate turche si sono recati in visita al centro di comando militare nei pressi del confine. Akar, scrive Sabah, ha sottolineato come ci sia il "necessario coordinamento" con gli Usa per "evitare scontri con le forze della coalizione". Il ministero della Difesa di Ankara aveva già chiarito che i militari turchi non hanno aperto il fuoco contro le truppe americane, precisando che le sue forze sono intervenute in risposta a un attacco con colpi di mortaio contro un avamposto militare a sud della città turca di Suruc.