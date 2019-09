Siria, Assad torna nel mirino Usa. Pompeo: "Usate armi chimiche a maggio"

Siria: Pompeo, Damasco utilizzò armi chimiche a maggio

La Siria torna prepotentemente al centro dell'agenda della politica estera americana, in un momento già estremamente teso in Medio Oriente per il caos del Golfo e le tensioni con l'Iran. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha infatti accusato il regime siriano del presidente Bashar al-Assad di aver "compiuto un attacco chimico nel maggio scorso". "Abbiamo avuto conferme e in caso di nuovo uso interverremo", ha assicurato il capo della diplomazia Usa.

Nel frattempo le forze della Coalizione anti-Isis a guida Usa hanno effettuato arresti di presunti membri dello 'Stato islamico' nell'est della Siria dopo un'operazione condotta da forze speciali aviotrasportate. Lo riferiscono fonti locali della regione di Dayr az Zor, secondo cui l'operazione si e' svolta nelle ultime ore nel distretto di Jasimi, dove sono stati arrestati tre membri della famiglia Sallumi.