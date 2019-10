Siria: Belgio e altri paesi europei pronti a riprendere foreign fighters Isis

Siria: Belgio e altri Paesi Ue preparano evacuazione sospetti Isis

Il Belgio e altri Paesi europei stanno preparando l'evacuazione di loro concittadini, sospettati di legami con l'Isis, che sono detenuti nei campi nel nord-est della Siria dove e' in vigore un cessate il fuoco dopo l'offensiva turca contro i curdi nell'area. Dal Belgio le autorita' hanno avvertito le famiglie dei detenuti che tenteranno di approfittare dei 5 giorni di tregua per recuperare i sospetti jihadisti. Anche altri Paesi Ue, come Francia e Germania, stanno valutando la situazione.

Gia' ieri sera in un tweet il presidente americano Donald Trump aveva salutato positivamente la notizia che "alcune nazioni europee sono pronte, per la prima volta, a prendersi i combattenti Isis che sono venuti da quei Paesi". "E' una buona notizia ma si sarebbe dovuto fare dopo che noi li abbiamo catturati. In ogni caso, grandi progressi sono stati fatti".