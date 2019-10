Siria, Di Maio blocca l'export di armi. "Turchia, intervento ingiustificabile"

Siria, Di Maio: "Italia non aspetta embargo Ue, stop armi a Turchia"

"Nelle prossime ore formalizzerò tutti gli atti necessari per bloccare le esportazioni di armi in Turchia". Lo ha detto il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell'informativa urgente del Governo alla Camera sull'operazione militare intrapresa dalla Turchia nel nord-est della Siria."Ho aperto un'istruttoria inerente ai contratti in essere, eserciterò tutti i poteri che ci conferisce la legge. Un embargo europeo avrebbe comportato mesi Di attesa, ma l'Italia non aspetta, non si gira dall'altra parte, non ritiene accettabile l'attacco turco".

Siria, Di Maio: "Intervento Turchia ingiustificabile"

"Alla Turchia ci legano i vincoli dell'Alleanza atlantica ma di fronte ad azioni unilaterali l'Italia deve condannare immediatamente l'avvio dell'operazione militare", "un intervento che giudichiamo ingiustificabile". Lo ha detto nell'informativa alla Camera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Alla Turchia "siamo legati da vincoli di alleanza atlantica, ma ciò non toglie, di fronte ad azioni unilaterali, che l'Italia debba immeditamente condannare l'avvio delle operazioni militari sia per il prezzo umanitario, che consideriamo inammissibile, sia per il rischio che una tale offensiva possa pregiudicare gli sforzi anti Daesh" (Isis).