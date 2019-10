Siria, polemica tra Roma e Ankara. Una dozzina i foreign fighters italiani

Siria: ambasciatore turco, sconvolti e delusi dall'Italia

"Siamo sconvolti e delusi per le dichiarazioni arrivate dal governo italiano" sull'intervento nel nord della Siria: lo ha affermato l'ambasciatore turco a Roma, Murat Salim Esenli, in una conferenza stampa. Il diplomatico, che giovedi' era stato convocato alla Farnesina per la condanna italiana dell'offensiva di Ankara, ha difeso l'operazione spiegando che serve a contrastare il terrorismo curdo e a proteggere "le frontiere turche ma anche quelle di Ue e Nato". "Cosa farebbe l'Italia se qualcuno tentasse di entrare in Piemonte, ad esempio dalla Francia, per attaccare l'Italia?", si e' chiesto, "spero che il governo italiano ai massimi livelli capisca la nostra esperienza" . "Per noi l'Italia e' un alleato importante, e' un partner strategico con cui abbiamo regolari consultazioni e per questo abbiamo aspettative", ha sottolineato Esenli. "Abbiamo spiegato le ragioni dell'operazione, le abbiamo comunicate formalmente all'Onu", ha sottolineato l'ambasciatore turco, "se dopo queste spiegazioni ci sono critiche le consideriamo un sostegno alle organizzazioni terroristiche". "Da otto anni spieghiamo cosa succede ai nostri confini, se vediamo ancora un sostegno alle milizie curde Ypg-Pyd, lo consideriamo un sostegno a un'organizzazione terroristica".

Siria: Di Maio, tutta Ue condanni Turchia e rifiuti suoi ricatti

Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Repubblica', condanna "con forza ogni tipo di intervento militare" in Siria "perché rischia di pregiudicare gli sforzi della coalizione anti Isis" e invita la Ue a intervenire sulla Turchia. "Lunedì sarò in Lussemburgo e chiederò che l’Europa agisca con una sola voce». «L’Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto». Per quanto riguarda la situazione italiana, il ministro degli esteri torna sulla 'rottura' con Salvini: "Ho fatto un’operazione verità. Il 2019 è stato l’anno più pazzo del mondo: due governi di diversa natura, una crisi in pieno agosto. Ci sono due persone a sapere come sono andate le cose e una sono io. Non c’è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli».

Poi sulla legge elettorale: «Dobbiamo trovare un accordo in maggioranza. Il modello ideale non esiste ed è inutile che in questa fase ognuno avanzi il suo», e sul vincolo di mandato "non voglio forzare la mano. Certo il tema di chi si fa eleggere con un partito e poi tradisce il voto degli elettori cambiando casacca come nulla fosse esiste. Propongo al Pd di sederci a un tavolo e discuterne».

Il motto, per Di Maio, deve essere "parlare meno e fare di più». «Lo dico prima di tutto a me stesso e al Movimento perché ci sono passato. Lunedì in Cdm avvieremo la legge di bilancio. Una tentazione potrebbe essere quella di rincorrersi a lanciare cose sui giornali, ma è un metodo che non porta bene». Infine per quanto riguarda la situazione nel movimento, secondo il leader M5s, "ognuno è libero di esprimere le proprie idee. Nel Movimento funziona così da sempre». Certo, "un fatto è esprimere la propria opinione, un altro mettersi contro decisioni già prese insieme agli iscritti con metodi che non ci appartengono". Quindi nessun rischio di scissione: «L’unica che ho visto è stata nel Pd».

Siria: fonti Ue, minaccia Erdogan su migranti inaccettabile; reagiremo

Le "minacce" del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di utilizzare i migranti come arma per ricattare l'Europa, "sono inaccettabili". Lo fanno sapere fonti qualificate della Ue in vista del Consiglio Affari Esteri previsto per lunedi' prossimo a Lussemburgo. Le stesse fonti ribadiscono che l'operazione turca nel nord-est della Siria "mette a rischio la stabilita' della regione" e ripetono che la Ue non finanziera' la creazione di zone cuscinetto tra Siria e Turchia. L'Ue "reagira' con forza, al massimo livello" alle parole del presidente turco, hanno aggiunto le fonti. "Abbiamo sempre riconosciuto la responsabilita' della Turchia nell'accoglienza di 3,6 milioni di rifugiati", hanno aggiunto le fonti, ma la Ue ha gia' versato quasi interamente la tranche di finanziamento di 6 miliardi di euro ad Ankara in base all'accordo Ue-Turchia. "Che Erdogan utilizzi i migranti per condizionare la Ue e' inaccettabile", concludono le fonti Ue.

SIRIA: UNA DOZZINA GLI ITALIANI PRO ISIS PARTITI DA NOSTRO PAESE

Sono non più di una dozzina, secondo recenti stime, i militanti pro Isis di nazionalità italiana partiti in questi anni dal nostro Paese con l'obiettivo di combattere nelle file dell'organizzazione terroristica di Abu Bakr al-Baghdadi in Siria ed in Iraq. Il resto dei militanti partiti dall'Italia sono stranieri che hanno soggiornato nel nostro Paese o per qualche motivo sono transitati per il territorio italiano, per un totale di 138 foreign fighter. Questo segnalavano a marzo gli 007 italiani nella Relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza, curata dal Dis, nella quale si calcola che una cinquantina di combattenti siano stati uccisi nei teatri di conflitto. Fonti curde hanno rivelato ad Aki-Adnkronos International che attualmente "una donna, i suoi due figli e un combattente gli italiani" dell'Isis sono nelle prigioni nella Siria nordorientale gestite dalle Unità di protezione del popolo (Ypg) curdo. In altri Paesi il fenomeno degli aspiranti combattenti per il terrorismo è stato decisamente più marcato. I numeri italiani sono molto inferiori a quelli di Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna, da dove in questi anni sono partiti per le zone del fronte almeno 3mila combattenti. Dopo la sconfitta militare imposta all'Isis in Siria e Iraq, l'allerta è soprattutto in relazione al concreto rischio del cosiddetto 'effetto blowback', vale a dire alla possibilità che, una volta rientrati nei Paesi d'origine, i foreign fighter decidano di passare all'azione. Nel rapporto dell'Europol di fine giugno si evidenziava proprio come i foreign fighter stiano tornando in massa in Europa. Il Regno Unito è in testa ai Paesi europei con la più alta percentuale di combattenti di ritorno con il 45% di sospetti jihadisti rientrati da Siria e Iraq. A seguire c'è la Germania, mentre l'Italia ha visto finora un ritorno di jihadisti "approssimativamente tra il 20 ed il 30%", si legge nel rapporto. Secondo l'Europol, i foreign fighter di ritorno continuano ad utilizzare sia le rotte balcaniche che quelle mediterranee per tornare in Europa.