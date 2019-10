Siria, i curdi lanciano patate contro i militari Usa in ritirata

Siria: Ankara, pronti a ripresa intervento se patti non rispettati

Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha dichiarato che la Turchia e' pronta a riprendere l'attacco in Siria, in caso l'intesa tra Ankara e Washington venga disattesa con il mancato il ritiro delle milizie curde Ypg, durante la tregua di 120 ore stabilita dai due Paesi. "Se rispettano gli accordi bene, altrimenti siamo pronti a riprendere l'intervento militare. I nostri fratelli curdi non sono rappresentati dai terroristi Ypg", ha detto Akar. Il ministro ha aggiunto che l'esercito turco ha arrestato 200 dei jihadisti dell'Isis fuggiti dalla prigione di Ras Al Ayn e ne ha "neutralizzati" 300 durante l'intervento militare.

SIRIA: CURDI LANCIANO PATATE CONTRO SOLDATI USA IN RITIRATA

I curdi siriani hanno protestato contro il ritiro dei soldati americani dal nordest della SIRIA lanciando patate contro i militari al passaggio di un convoglio vicino a Qamishli. Lo riferiscono i media curdi. ''Gli americani stanno scappando come topi. Vergognatevi!'', hanno urlato i curdi al passaggio dei carri armati americani. Fonti curde hanno riferito che il convoglio era in viaggio verso il valico di frontiera di Sahela e diretto in Iraq, nella provincia settentrionale di Dohuk.

Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu hanno parlato oggi al telefono della" situazione in SIRIA" e di questioni bilaterali. Lo ha reso noto il Cremlino, citato dall'agenzia stampa Tass, sottolineando che Putin ha fatto i suoi auguri a Netanyahu per il suo 70esimo compleanno, che cade oggi. Ai primi di ottobre era stato Netanyahu a telefonare a Putin in occasione del suo 67esimo compleanno.