Siria Isis, altri 150 civili e jihadisti lasciano la roccaforte dell'Isis

Siria: altri 150 civili e jihadisti lasciano roccaforte Isis

Piu' di 150 persone fra civili e jihadisti hanno lasciato Al Baguz, l'ultima roccaforte dello Stato islamico in Siria in un ultimo tentativo di salvare le persone che sono intrappolate nella zona; lo ha annunciato l'Osservatorio per i diritti umani. Tra coloro che sono stati salvati questa mattina ci sono un certo numero di "cuccioli di califfato", cosi' sono soprannominati i bambini che sono stati indottrinati dai jihadisti e che, come ha detto l'ONG, appartengono alla minoranza yazida.