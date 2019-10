Siria, Merkel blocca le armi ma nel 2019 vendite record alla Turchia

Siria, Merkel lancia nuovo appello: Ankara fermi offensiva militare

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rinnovato il suo appello alla Turchia perchè fermi l'offensiva militare lanciata la scorsa settimana nel Nord della Siria. "Nei giorni scorsi ho chiesto con forza alla Turchia di mettere fine alla sua operazione militare contro le forze curde e lo ribadisco ora", ha detto Merkel davanti al Bundestag. "E' una dramma umanitario con enormi ripercussioni di carattere geopolitico - ha rimarcato davanti alla Camera bassa del parlamento tedesco - per questo motivo la Germania non fornirà armi alla Turchia nelle attuali circostanze". Ma ci sono dei numeri che fanno vedere come negli ultimi anni Berlino abbia fatto fior di affari con Ankara in materia militare.

SIRIA: ARMI TEDESCHE A TURCHIA, MAI COSI' TANTE NEGLI ULTIMI 14 ANNI

Le esportazioni di armi dalla Germania verso la Turchia nei primi otto mesi del 2019 hanno raggiunto il valore di 250,4 milioni di Euro, la somma più alta dal 2005, anche con i restanti 4 mesi dell'anno ancora mancanti. Lo scrive la Dpa, citando dati forniti dal ministero dell'Economia di Berlino su richiesta della Linke. Lo scorso anno le vendite di armi ad Ankara hanno raggiunto i 242,8 milioni di Euro, un valore complessivo che ha fatto della Turchia il primo importatore di armi tedesche. Il numero di nuovi permessi concessi dal governo tedesco su esportazioni nel settore della Difesa verso l

a Turchia è salito quest'anno per la prima volta in tre anni: al 9 ottobre, il governo aveva dato luce verde al trasferimento di materiale bellico del valore di 28,5 milioni di Euro, più che nell'intero 2018 (12,9 milioni di Euro). Il ministro degli Esteri Heiko Maas ha annunciato il fine settimana scorso che non verranno concessi nuovi permessi su equipaggiamento militare utilizzabile da Ankara nella sua offensiva in Siria.