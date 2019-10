Siria, telefonata tesa Conte-Erdogan. Il premier fermo: "Azione inaccettabile"

Siria: fermezza Conte a Erdogan, inaccettabile azione militare

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Nel corso della conversazione, durata oltre un'ora, Conte ha ribadito che l'Italia ritiene inaccettabile l'azione militare avviata in Siria. Durante il colloquio - informano sempre fonti di Palazzo Chigi - non sono mancati momenti di forte tensione a fronte del fermo e reiterato invito del presidente del Consiglio a interrompere questa iniziativa militare, che ha effetti negativi sulla popolazione civile.

Siria: Pence e Pompeo sono arrivati ad Ankara

Il vice presidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sono arrivati ad Ankara dove incontreranno il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, nel tentativo di mediare un "cessate il fuoco" e fermare l'offensiva turca in corso nella Siria nord-orientale contro i curdi. Nelle scorse ore, Erdogan aveva deciso di non ricevere Pence, ma poi ha cambiato idea e accettato l'incontro.

SIRIA: CURDI, TURCHIA HA USATO NAPALM E MUNIZIONI AL FOSFORO BIANCO

Napalm e munizioni al fosforo bianco sarebbero stati utilizzati dalle forze turche nella loro offensiva nel nord-est della Siria. A denunciarlo è l'amministrazione autonoma curda in una nota, nella quale si sottolinea come Ankara abbia fatto ricorso alle armi vietate a causa dell'inaspettata resistenza incontrata nella città di Ras al-Ayn. "L'aggressione turca sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al-Ayn - si legge nella nota - Di fronte all'evidente fallimento del suo piano, Erdogan sta ricorrendo ad armi che sono vietate a livello globale come il fosforo e il napalm".