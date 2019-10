Siria, chi sta con chi nella nuova guerra tra Turchia e curdi

Invasione Siria: le forze in campo per il controllo a est del fiume Eufrate

Sono apparentemente quattro le forze in campo nella guerra che l'offensiva militare turca in Siria è destinata a scatenare, e tutte hanno dichiarato di essere preparate a scontrarsi per il controllo di un'area profonda circa 32 km, estesa per 480 km in territorio siriano a est del fiume Eufrate fino al confine con l'Iraq.

Forze armate turche: sono almeno 5.000 i militari impegnati nel piano di invasione. Almeno 100 mezzi blindati di Ankara sono giunti nella provincia meridionale di Kilis. Ankara impegna, inoltre, mezzi di artiglieria pesante, carri armati, aerei caccia F16.

Esercito libero siriano: a fianco di Ankara, l'Els ha annunciato che schiera un contingente di 14 mila uomini. Els ha raggiunto la provincia di Urfa, al confine con la Siria, con tir carichi di munizioni e armi pesanti. I battaglioni Els hanno affiancato l'esercito turco nell'operazione "Scudo dell'Eufrate", con cui fu sottratta al controllo dell'Isis l'area a nord della Siria a ovest dell'Eufrate nel 2017, mentre in occasione dell'offensiva su Afrin del 2018 chiamata "Ramo d'ulivo", le milizie Els sfondarono da est, contribuendo a cacciare dall'area i curdi siriani del Pyd-Ypg.

Unita' di protezione del popolo (Ypg) - Braccio armato del Partito democratico curdo di Siria, conta decine di migliaia di soldati e soldatesse, e, soprattutto, una determinazione, una organizzazione e una capacita' strategica che in passato si sono rivelate cruciali per la vittoria contro l'Isis, e il controllo a lungo termine dell'area. negli anni ha ricevuto aiuti in armi dagli Stato Uniti, fino a saldare un'alleanza di fatto con Washington, fino alla "coltellata alla schiena, come e' stata definita dai vertici militari curdi, inferta dal presidente americano, Donald Trump, con il ritiro militare Usa dal nord della Siria.

Forze democratiche siriane: alleanza di milizie curde, arabe e assiro-siriache costituitasi durante la guerra civile siriana e finanziata dall'Occidente, le Fds sono, in realta', controllate direttamente dall'Ypg e contano, secondo una stima fatta dal pentagono nel dicembre 2016, di 45.000 miliziani, di cui 13.000 arabi.

LO SCENARIO DIPLOMATICO E GEOPOLITICO

Siria: Erdogan all'Ue, milioni di rifugiati se criticate

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha minacciato di lasciar passare milioni di rifugiati verso l'Europa se continueranno le critiche contro l'offensiva turca nel nord-est della Siria. "Ehi Ue, sveglia. Ve lo ridico: se tentate di presentare la nostra operazione li' come un'invasione, apriremo le porte e vi invieremo 3,6 milioni di migranti", ha avvertito il 'sultano' durante un intervento nel Parlamento ad Ankara. "Terroristi dell'Isis sono partiti da Francia, Olanda e Germania. Noi ne abbiamo rimandato in patria 5.500 con le operazioni compiute negli anni passati. Ora il nostro obiettivo e' impedire che al nostro confine meridionale si formi un corridoio per i terroristi. Miriamo solo a obiettivi legati ai terroristi", ha sottolineato Erdogan.

Siria: comandante curda Fds, prigionieri Isis a rischio rilascio

Gli oltre 12 mila combattenti dell'Isis, detenuti in campi del Rojava, tra cui 4 mila foreign fighter, "sono a rischio rilascio" a causa dell'offensiva turca contro il Nord della Siria. "Sono persone pericolose, non solo per i curdi ma per tutta l'umanita' e noi non li rilasceremo mai ma non so fino a quando potremo controllarli", ha dichiarato in una conferenza stampa a Montecitorio, Dalbr Jomma Issa, comandante delle Forze democratiche curdo-siriane, Fds. "In tante citta' ci sono cellule dormienti che ora, nel caos, iniziano a muoversi. Non e' possibile che la Turchia si occupi di tutti i prigionieri dell'Isis perche' Erdogan li ha sempre appoggiati. Al Baghdadi vive ancora e da' ordini ai suoi miliziani".

Siria: portavoce curdi, comunità internazionale con noi o con terroristi?

"Abbiamo combattuto insieme con la coalizione internazionale contro i terroristi dell'Isis, e ora i turchi dicono di aver avvertito tutti gli alleati dell'offensiva nel Rojava. Sappiamo che la Turchia sta intervenendo con l'aiuto dei jihadisti e ora chiediamo a voi tutti della Comunita' internazionale se state con noi o con i jihadisti". Lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Montecitorio, Ahmad Yousef, membro del consiglio esecutivo della Federazione della Siria del Nord.

Siria: Russia vuole negoziati tra Ankara e Damasco

La Russia spinge per colloqui tra il regime siriano e la Turchia, che mercoledi' ha lanciato un'offensiva contro le milizie curde nel nord della Siria. "Ora difenderemo la necessita' di un dialogo tra Turchia e Siria", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, durante una visita in Turkmenistan. Lavrov ha aggiunto che la soluzione della questione nel passato e' stata "complicata dalle azioni degli americani e della coalizione".

Siria: Cina chiede soluzione politica, evitare nuove complicazioni

La Cina sollecita gli sforzi della comunita' internazionale per trovare una soluzione politica ed evitare nuove complicazioni della crisi in Siria, all'indomani dell'inizio delle operazioni militari turche contro le milizie curde nel nord-est del Paese. "Notiamo che tutte le parti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbero derivare dall'operazione della Turchia e hanno sollecitato la Turchia alla moderazione", ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, nel corso della conferenza stampa odierna. "Stiamo ora assistendo a un crescente slancio per la soluzione politica della questione siriana", ha proseguito il portavoce, che ha chiesto "moderazione" ad Ankara e sforzi congiunti alla comunita' internazionale per "creare condizioni favorevoli alla risoluzione politica ed evitare di creare nuovi complessi fattori all'attuale situazione in Siria".

Siria: Al Sisi discute dell'offensiva turca con il presidente iracheno Salih

Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha tenuto ieri sera un colloquio telefonico con il presidente iracheno, Barham Salih, per discutere della crisi in corso nel nord della Siria. Secondo quanto si legge in una nota, durante una conversazione telefonica, i due presidenti "si sono scambiati opinioni sugli sviluppi regionali alla luce dei recenti avvenimenti in Siria e dell'aggressione turca contro la sovranita' e i territori della Siria, che rappresenta un grave sviluppo che minaccia la pace e la sicurezza internazionali e aggrava la situazione di crisi nella regione e influenza l'unita' e l'integrita' territoriale della Siria, nonche' il corso del processo politico conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza".