Siria, le pagelle Realpolitik: Trump 6-, Putin 8, Unione europea 4. E poi...

Sufficienza stiracchiata per Donald Trump, promosso a pieni voti Vladimir Putin, bocciata senza appello l'Unione europea. Arduino Paniccia, presidente ASCE - Scuola di competizione e guerra economica internazionale di Venezia - analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it l'operato dei leader e dei paesi coinvolti nel caos in Siria e gli dà i voti secondo valutazioni legate alla Realpolitik.

TRUMP: VOTO 6-

Paniccia: "Quello di Trump è stato un operato medio. Ha cercato di uscire dal pantano siriano e per farlo ha dovuto sacrificare in parte gli alleati curdi. Ha provocato molti mal di pancia ai suoi militari e ha compiuto un'operazione di un certo cinismo ripromettendosi di fare quello che secondo me farà: trattare coi russi in un tavolo segreto riservato e già avviato dallo scorso aprile per ricavare un'area tipo Kurdistan iracheno nella quale sistemare i curdi siriani. Si ripropone con questo buon proposito, che secondo me verrà realizzato, di lenire le ferite inflitte ai curdi. Ha tentato di recuperare il rapporto ormai molto in forse con Erdogan, capo di un paese della Nato che aveva incredibilmente comprato i missili russi. Il tutto dicendo indirettamente ai militari: "Mentre voi avete fatto comprare i missili russi a Erdogan, cosa mai successa nella storia della Nato, io lo sto portando di nuovo vicino a noi e quindi state zitti". Ai curdi spiegherà che Erdogan non avrebbe mai accettato di avere 400 chilometri di confine con loro. Ma bisogna dire che ha voluto mettere troppe cose insieme e a livello d'immagine, anche diplomatica, ha fatto una figura per alcuni versi sconcertante. Non è riuscito a mantenere la freddezza di Putin. Certo, bisogna sottolineare che a differenza del presidente russo lui deve rendere conto all'opinione pubblica e la sua impostazione emotiva è dettata anche dal fatto che deve guadagnare dei voti in vista delle elezioni 2020. Da qui il messagio di portare a casa i propri ragazzi e fermando quelle guerre che lui definisce stupide".

PUTIN: 8

Paniccia: "Non ho simpatia per gli autocrati ma visto che si tratta di pagelle Realpolitik non ci si può esimere dal promuoverlo a pieni voti. Putin sta consentendo di uscire dal pantano siriano a tutti quelli che vi si erano messi dentro. Operazione molto difficile che sta avvenendo senza un'esplosione totale e una guerra tra le potenze coinvolte. E' stato molto abile. E' stato proprio lui, con gli israeliani, a ideare il tavolino segreto che sembra aver. Ha convinto Erdogan a sedersi, ha dovuto convincere la leadership curda sapendo che avrebbero dovuto affrontare momenti molto difficili, ha portato al tavolino Assad, ha portato l'Iran a trattare indirettamente in un tavolo dove c'è anche Trump. E si è anche allargato all'Arabia Saudita dicendo: non entrate nel conflitto con l'Iran perché stiamo risolvendo la questione siriana. Ha fatto una cosa molto complessa da fare. Nonostante sia un autocrate dobbiamo dire che Putin in questo momento. Ha ascoltato i militari e non li ha umiliati come ha fatto Trump".

ERDOGAN: 6+

Paniccia: "Ha approfittato della situazione che si è venuta a creare per proseguire sulla sua linea neo ottomana, spiegando a chi dei suoi poteva essere contro che non si poteva accettare una linea di confine così estesa, tutta presidiata da milizie curde e da chi in futuro si sarebbe potuto mettere insieme ai curdi. Ha compiuto un'operazione durissima, sapendo tuttavia che la questione era già stata trattata nel famoso tavolo e che quindi non vi sarebbero stati interventi o aggressioni alle spalle da parte di nessuno. Quando ha saputo che l'accordo sotterraneo era raggiunto lui, vincendo anche le resistenze e i tentativi di rinvio di Trump, ha attaccato. Ma in generale bisogna dire che la sua posizione non è più quella di 10 anni fa. Erdogan va inevitabilmente verso il declino".

ASSAD: 7

Paniccia: "Ricordo ancora una volta che si tratta di pagelle Realpolitik altrimenti non si potrebbe mai dare un voto positivo ad Assad. E' restato alla finestra, sapendo che alla fine dovrà fare delle concessioni ma ha colto un grande vantaggio: quando schiererà i curdi a est della Siria schiererà una milizia vicina all'esercito siriano. Ha spaccato il fronte dei nemici, ha costretto i curdi a tornare sotto la sua ala protettrice. Assad, che qualche anno fa era dato per spacciato e per un cadavere, è riuscito non solo a salvarsi ma addirittura a rilanciare".

CURDI: 6+

Paniccia: "Quando sono arrivati i nemici sul campo si sono ritirati, facendo capire che probabilmente c'era un accordo, individuando in Kobane la linea di demarcazione. Hanno a lungo combattuto l'Isis ma nel complesso ci sono anche alcuni aspetti oscuri".

ISRAELE: 6/7

Paniccia: "Per il terrore di ritrovarsi un presidente democratico si sono messi al tavolino anche con dei presunti nemici. In un momento nel quale l'area si sta riempiendo di potenze pericolosissime temono di non avere più gli americani e questo li ha portati a ideare quell'accordo segreto che dovrebbe consentire un po' a tutti di uscirne senza le ossa rotte".

IRAN: 7

Paniccia: "L'Iran è stato molto più coinvolto nel processo della vicenda di quanto non sembri, anche perché le sue milizie sono contigue. Teheran è riuscita a far capire a tutti quelli coinvolti nella partita mediorientale che chi tocca la Repubblica Islamica rischia di farsi male, compresi gli Stati Uniti che infatti dopo le minacce in seguito alla crisi delle petroliere non hanno fatto seguire azioni concrete".

UNIONE EUROPEA: 4

Paniccia: "Non passa l'esame. La richiesta di interlocuzione della Germania è stata tristissima. Ancora una volta l'Unione europea è rimasta fuori dal tavolino, non ha contato niente. Ha provato a trovare un ruolo facendo la cattiva coi turchi ma Erdogan non ci considera nemmeno, anche perché da anni appena apre il portafoglio l'Europa si è precipitata a infilargli il denaro per tenersi i migranti".

CINA: 7

Paniccia: "Ha avuto il ruolo di far capire a tutti coloro che sono schierati dalla sua parte - quindi russi, iraniani, Assad - che ora può reggere il braccio di ferro in corso con gli Stati Uniti non solo dal punto di vista commerciale ma anche militare. La parata del settantesimo anniversario della Repubblica Popolare ha dimostrato chiaramente che Pechino non è solo produttrice di telefonini ma anche di armi avanzate. Quando hanno visto i missili intercontinentali gli americani si sono preoccupati perché non se l'aspettavano".

"Alla fine dei conti", conclude Paniccia, "dispiace dare un voto negativo alle democrazie occidentali e un voto positivo ai paesi del Gruppo di Shanghai, del quale anche la Turchia sembra aspirare a far parte, ma l'amara realtà è che Cina e Russia sono diventate non solo potenze globali ma anche forze di stabilizzazione, per esempio in Medio Oriente, un ruolo che spetterebbe a Stati Uniti ed Europa. Sono queste le nuove potenze che avanzano e stabilizzano mentre noi, ahimè, non prendiamo più palla".

