Siria, Trump autorizza le sanzioni alla Turchia (sospese). Erdogan: "Avanti"

Siria: Usa chiedono stop a Erdogan, lui "non mi fermo"

"Fonte di pace", voluta e sferrata da Recep Tayyip Erdogan per colpire le postazioni delle milizie curde Ypg oltre confine eliminandole dalla riva est dell'Eufrate, ha spinto 100.000 persone a fuggire dalle aree di guerra, causato la fuga di miliziani dell'Isis da almeno una prigione e adesso preoccupa anche Washington, che "incoraggia" il presidente turco a fermarsi e prepara "sanzioni signficative che spegneranno, se serve, l'economia turca". "Non mi fermo", ha risposto il 'sultano', "nonostante le minacce di alcuni". La strategia usata dai turchi in questi giorni ha visto alternarsi raid aerei e avanzata delle truppe di terra. Dopo il primo intervento degli F16 turchi nelle prime ore dell'operazione, mirato a distruggere depositi di armi Ypg, l'esercito turco e' penetrato in Siria la sera del 9 ottobre ed e' progressivamente avanzato in territorio siriano conquistando 11 villaggi delle province di Ras al Ayn e Tel Abyad ieri e altri due oggi, in seguito a nuovi raid aerei avvenuti nella notte. I jet di Ankara, cui lo spazio aereo siriano era stato in un primo momento negato dagli Usa, non si sono mai spinti oltre la profondita' di 30 chilometri. L'offensiva di terra e' iniziata proprio con lo sfondamento dai valichi di frontiera in prossimita' del nord est e nord ovest di Tel Abyad e Ras al Ayn, tra i centri piu' importanti dell'area in cui i militari sono avanzati, rispettivamente, per 8 km e 4 km, ed e' ancora concentrata nei dintorni dei due centri abitati, considerando che la conquista dei villaggi ha fatto registrare un avvicinamento progressivo alle due citta'. Sono al momento quattro le citta' del nord della Siria, vicinissime al confine turco, sotto attacco da parte dell'artiglieria pesante di Ankara. Da ovest verso est il fronte parte da Tel Abyad, bersagliata oltre confine da Akcakale, Ras al Ayn, colpita da Ceylanpinari, mentre Kobane e' sotto attacco da Suruc e Qamishli, estremita' est del fronte turco, e' bombardata da Nusaybin. In quest'ultima citta' l'esplosione di un'autobomba ha fatto almeno sei morti e nove feriti. I curdi hanno attribuito all'Isis la responsabilita' dell'attentato, e aggiunto che cinque miliziani dello Stato islamico sono fuggiti dalla prigione di Navkur, nella stesa area, in cui erano detenuti, rilanciando cosi' l'allarme per una fuga di massa dei miliziani catturati nella guerra contro il sedicente Califfato. Il fronte d'attacco si e' ampliato significativamente da ieri, e attualmente misura circa 280 dei 400 chilometri complessivi di cui Ankara vuole prendere il controllo. In base a quanto reso noto da Nazioni Unite e Ong, le citta' di Tel Abyad e Ras al Ayn sono teatro di una disperata fuga di civili, che hanno lasciato le proprie abitazioni in seguito ai colpi di artiglieria pesante piovuti da oltre confine. All'artiglieria turca i curdi hanno reagito con colpi di mortaio che al momento hanno ucciso 9 civili turchi (tra cui un bambino di 9 mesi nato da famiglia di profughi siriani). Al momento risulta che almeno 7 civili siano invece morti nelle citta' del nord della Siria colpite dall'artiglieria turca. All'offensiva si sono uniti gli uomini dell'esercito libero siriano (Els), intervenuto nell'area di Tel Abyad nella tarda mattinata di ieri e attualmente in controllo di alcuni dei villaggi conquistati dall'esercito turco. Sono circa 8 i miliziani Els morti in scontri oggi, oltre a quattro militari turchi (due ad Azaz, lontano dal terreno dell'offensiva e in aree controllate da Ankara): bilancio provvisorio, cosi' come sara' presto da aggiornare il numero dei miliziani Ypg uccisi, 342 in base a quanto dichiarato dal ministro della Difesa ed ex capo dell'esercito Hulusi Akar questo pomeriggio

Siria: Putin, l'offensiva turca favorisce ripresa dell'Isis

Il presidente russo Vladimir Putin afferma che l'offensiva contro i curdi delle foreze armate dell'esercito turco nella Siria nord-orientale sta causando una ripresa dell'Isis in tutta la regione. Il fatto e' che migliaia di combattenti del Califfato attualmente detenuti dai curdi sono a rischio di essere rimessi in liberta', "e questa e' una vera minaccia per noi", ha sottolineato il capo del Cremlino ad un vertice degli ex paesi sovietici ad Ashgabat, in Turkmenistan. "Non sono sicuro che l'esercito turco possa tenere sotto controllo la situazione in tempi rapidi", ha aggiunto, secondo le dichiarazioni trasmesse dalla televisione di stato russa. A detta di Putin, "i curdi stanno abbandonando i campi in cui sono detenuti i combattenti dell'Isis" e sono "in grado di fuggire". A migliaia dal Caucaso russo e delle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale si sono uniti ai gruppi jihadisti in Iraq e Siria. "Dove andranno. Passeranno dal territorio turco o da altre zone?", ha chiesto il presidente russo, che ha anche promesso di "mobilitare le risorse dei servizi speciali per contrastare l'emergere di questa nuova minaccia".

Siria: ambasciatore turco, sconvolti e delusi dall'Italia

"Siamo sconvolti e delusi per le dichiarazioni arrivate dal governo italiano" sull'intervento nel nord della Siria: lo ha affermato l'ambasciatore turco a Roma, Murat Salim Esenli, in una conferenza stampa. Il diplomatico, che giovedi' era stato convocato alla Farnesina per la condanna italiana dell'offensiva di Ankara, ha difeso l'operazione spiegando che serve a contrastare il terrorismo curdo e a proteggere "le frontiere turche ma anche quelle di Ue e Nato". "Cosa farebbe l'Italia se qualcuno tentasse di entrare in Piemonte, ad esempio dalla Francia, per attaccare l'Italia?", si e' chiesto, "spero che il governo italiano ai massimi livelli capisca la nostra esperienza" . "Per noi l'Italia e' un alleato importante, e' un partner strategico con cui abbiamo regolari consultazioni e per questo abbiamo aspettative", ha sottolineato Esenli. "Abbiamo spiegato le ragioni dell'operazione, le abbiamo comunicate formalmente all'Onu", ha sottolineato l'ambasciatore turco, "se dopo queste spiegazioni ci sono critiche le consideriamo un sostegno alle organizzazioni terroristiche". "Da otto anni spieghiamo cosa succede ai nostri confini, se vediamo ancora un sostegno alle milizie curde Ypg-Pyd, lo consideriamo un sostegno a un'organizzazione terroristica".

Siria: Di Maio, tutta Ue condanni Turchia e rifiuti suoi ricatti

Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Repubblica', condanna "con forza ogni tipo di intervento militare" in Siria "perché rischia di pregiudicare gli sforzi della coalizione anti Isis" e invita la Ue a intervenire sulla Turchia. "Lunedì sarò in Lussemburgo e chiederò che l’Europa agisca con una sola voce». «L’Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto». Per quanto riguarda la situazione italiana, il ministro degli esteri torna sulla 'rottura' con Salvini: "Ho fatto un’operazione verità. Il 2019 è stato l’anno più pazzo del mondo: due governi di diversa natura, una crisi in pieno agosto. Ci sono due persone a sapere come sono andate le cose e una sono io. Non c’è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli».

Poi sulla legge elettorale: «Dobbiamo trovare un accordo in maggioranza. Il modello ideale non esiste ed è inutile che in questa fase ognuno avanzi il suo», e sul vincolo di mandato "non voglio forzare la mano. Certo il tema di chi si fa eleggere con un partito e poi tradisce il voto degli elettori cambiando casacca come nulla fosse esiste. Propongo al Pd di sederci a un tavolo e discuterne».

Il motto, per Di Maio, deve essere "parlare meno e fare di più». «Lo dico prima di tutto a me stesso e al Movimento perché ci sono passato. Lunedì in Cdm avvieremo la legge di bilancio. Una tentazione potrebbe essere quella di rincorrersi a lanciare cose sui giornali, ma è un metodo che non porta bene». Infine per quanto riguarda la situazione nel movimento, secondo il leader M5s, "ognuno è libero di esprimere le proprie idee. Nel Movimento funziona così da sempre». Certo, "un fatto è esprimere la propria opinione, un altro mettersi contro decisioni già prese insieme agli iscritti con metodi che non ci appartengono". Quindi nessun rischio di scissione: «L’unica che ho visto è stata nel Pd».

Siria: fonti Ue, minaccia Erdogan su migranti inaccettabile; reagiremo

Le "minacce" del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di utilizzare i migranti come arma per ricattare l'Europa, "sono inaccettabili". Lo fanno sapere fonti qualificate della Ue in vista del Consiglio Affari Esteri previsto per lunedi' prossimo a Lussemburgo. Le stesse fonti ribadiscono che l'operazione turca nel nord-est della Siria "mette a rischio la stabilita' della regione" e ripetono che la Ue non finanziera' la creazione di zone cuscinetto tra Siria e Turchia. L'Ue "reagira' con forza, al massimo livello" alle parole del presidente turco, hanno aggiunto le fonti. "Abbiamo sempre riconosciuto la responsabilita' della Turchia nell'accoglienza di 3,6 milioni di rifugiati", hanno aggiunto le fonti, ma la Ue ha gia' versato quasi interamente la tranche di finanziamento di 6 miliardi di euro ad Ankara in base all'accordo Ue-Turchia. "Che Erdogan utilizzi i migranti per condizionare la Ue e' inaccettabile", concludono le fonti Ue.

= Siria: Ankara a Ue: "ha fatto partire terroristi, non dia lezioni"

Il ministero degli Esteri turco ha emesso un comunicato in risposta alle critiche provenienti dall'Unione Europea, in cui Ankara afferma che Bruxelles "non ha alcun diritto di dare lezioni", dopo aver permesso "ai propri cittadini di partire per ingrossare le file dell'Isis. "Chi rifiuta di riprendersi i propri cittadini che sono partiti negli anni passati per combattere tra le file dell'Isis - si legge in una nota - non ha alcun diritto di darci lezioni". Il riferimento e' ai miliziani dell'Isis con passaporto francese, tedesco, belga e olandese che i Paesi di provenienza hanno rifiutato di processare in patria, lasciandoli nelle prigioni nel nord della Siria dove sono stati rinchiusi in seguito alle sconfitte patite dallo stato islamico."Chi sostiene tacitamente o apertamente l'organizzaione terroristica separatista Pkk-Ypg non puo' accusare la Turchia in nessun modo", afferma il comunicato, in cui viene inoltre definita "lontana dalla realta'" l'affermazione secondo cui l'intervento turco nel nord est della Siria danneggerebbe la ricerca di una soluzione politica al conflitto.(AGI) Tuy/Fab 111527 OTT 19 NNNN

SIRIA: UNA DOZZINA GLI ITALIANI PRO ISIS PARTITI DA NOSTRO PAESE

Sono non più di una dozzina, secondo recenti stime, i militanti pro Isis di nazionalità italiana partiti in questi anni dal nostro Paese con l'obiettivo di combattere nelle file dell'organizzazione terroristica di Abu Bakr al-Baghdadi in Siria ed in Iraq. Il resto dei militanti partiti dall'Italia sono stranieri che hanno soggiornato nel nostro Paese o per qualche motivo sono transitati per il territorio italiano, per un totale di 138 foreign fighter. Questo segnalavano a marzo gli 007 italiani nella Relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza, curata dal Dis, nella quale si calcola che una cinquantina di combattenti siano stati uccisi nei teatri di conflitto. Fonti curde hanno rivelato ad Aki-Adnkronos International che attualmente "una donna, i suoi due figli e un combattente gli italiani" dell'Isis sono nelle prigioni nella Siria nordorientale gestite dalle Unità di protezione del popolo (Ypg) curdo. In altri Paesi il fenomeno degli aspiranti combattenti per il terrorismo è stato decisamente più marcato. I numeri italiani sono molto inferiori a quelli di Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna, da dove in questi anni sono partiti per le zone del fronte almeno 3mila combattenti. Dopo la sconfitta militare imposta all'Isis in Siria e Iraq, l'allerta è soprattutto in relazione al concreto rischio del cosiddetto 'effetto blowback', vale a dire alla possibilità che, una volta rientrati nei Paesi d'origine, i foreign fighter decidano di passare all'azione. Nel rapporto dell'Europol di fine giugno si evidenziava proprio come i foreign fighter stiano tornando in massa in Europa. Il Regno Unito è in testa ai Paesi europei con la più alta percentuale di combattenti di ritorno con il 45% di sospetti jihadisti rientrati da Siria e Iraq. A seguire c'è la Germania, mentre l'Italia ha visto finora un ritorno di jihadisti "approssimativamente tra il 20 ed il 30%", si legge nel rapporto. Secondo l'Europol, i foreign fighter di ritorno continuano ad utilizzare sia le rotte balcaniche che quelle mediterranee per tornare in Europa.